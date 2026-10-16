Das Unternehmen für autonome Fahrtechnologie erhielt zudem den "HERE Horizon Award 2026", nachdem es auf dem Pariser Autosalon erstmals seine "Urban-NOA"-Technologie in Europa vorgestellt hatte

QCraft, ein führendes Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, unterzeichnete auf der "HERE Directions 2026" in München eine Absichtserklärung (MOU) mit HERE Technologies, der führenden Plattform für Kartografie und Standortdaten.

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Im Rahmen der Absichtserklärung werden die beiden Unternehmen untersuchen, wie die Kartendaten und Standortinformationen von HERE mit der navigationsgestützten Fahrtechnologie von QCraft kombiniert werden können, um die lokale Validierung und Einführung intelligenter Fahrlösungen in Europa und anderen internationalen Märkten zu beschleunigen.

Die Unterzeichnung folgt auf den Pariser Autosalon, auf dem QCraft sein System "QPilot Urban Navigation on Autopilot" (NOA) erstmals auf den Straßen von Paris vorführte.

Eine Partnerschaft, die auf lokalen Straßen aufbaut

Gang Zhao, Vice President of Business bei QCraft, und Jason Jameson, Chief Customer Officer bei HERE Technologies, unterzeichneten die Vereinbarung auf der Hauptbühne der Motorworld München.

Ein navigationsgestütztes Fahrsystem benötigt genaue, aktuelle Kartendaten zu Fahrspuren, Kreuzungen, Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbegrenzungen, die sich von einem europäischen Land zum nächsten unterscheiden. Die Standortplattform von HERE versorgt weltweit 238 Millionen Fahrzeuge, von denen mehr als 63 Millionen die Daten für Fahrerassistenz und automatisiertes Fahren nutzen.

Die Zusammenarbeit mit den globalen Kartendaten und der Standortintelligenz von HERE soll QCraft dabei helfen, die lokale Anpassung und Validierung seiner intelligenten Fahrlösungen in verschiedenen Märkten zu beschleunigen und gleichzeitig die Integration für Automobilhersteller zu vereinfachen, die bereits Technologien von HERE einsetzen.

"QCraft verkörpert Innovation in Bewegung, wenn es um autonomes Fahren geht, und da das Unternehmen seine Kompetenzen auf weitere internationale Märkte, darunter Europa, ausweiten möchte, fühlen wir uns geehrt, diesen Weg mitzugestalten", sagte Jameson. "Unsere Partnerschaft vereint das fundierte Fachwissen von QCraft im Bereich des autonomen Fahrens mit den bewährten Standortdaten von HERE, um sicherere, zuverlässigere und stärker an die lokalen Gegebenheiten angepasste Fahrerlebnisse zu ermöglichen."

"Unsere Fahrerassistenzsysteme sind mittlerweile in mehr als einer Million Fahrzeugen verbaut, und während wir nach Europa expandieren, wird es immer wichtiger, das Fahrerlebnis für die lokalen Fahrer optimal zu gestalten", sagte Zhao. "Wir betrachten die heutige Unterzeichnung als neuen Ausgangspunkt und freuen uns darauf, gemeinsam mit HERE das autonome Fahren auf weitere Märkte weltweit zu bringen."

Ausgezeichnet mit dem HERE Horizon Award

Bei der Preisverleihung am Abend überreichte Jameson QCraft den HERE Horizon Award 2026. Die HERE Horizon Awards würdigen Unternehmen, die die Grenzen der Standorttechnologie erweitern, um die Zukunft der Mobilität, der Logistik und der KI-Innovation branchenübergreifend zu gestalten. QCraft wurde für die Ermöglichung des autonomen Fahrens im weltweiten Maßstab durch die globale Einführung seiner Urban-NOA-Lösung geehrt, die Teil des End-to-End-Systems für autonomes Fahren "QPilot" ist.

Globale Technologie, lokaler Service

Von Paris bis München verbindet QCraft seine Erfahrungen aus der Serienproduktion in China mit europäischen Sicherheitsstandards und lokalem Service ganz nach dem Motto "Globale Technologie, lokaler Service". Der europäische Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München, wo lokale Teams für Forschung und Entwicklung, Zertifizierung sowie Geschäftsentwicklung zuständig sind. QCraft hat bereits mit mehr als 10 führenden Automobilherstellern an über 40 Fahrzeugmodellen zusammengearbeitet.

Über QCraft

QCraft ist ein führendes Unternehmen im Bereich der autonomen Fahrtechnologie. Das 2019 im Silicon Valley gegründete Unternehmen hat seine Technologie bei einer Reihe bedeutender globaler Automobilhersteller implementiert. Gestützt auf ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungsteam sowie Partnerschaften mit OEMs und Technologieunternehmen kombiniert QCraft bewährte groß angelegte Implementierungen mit branchenführender Sicherheit und Effizienz, um autonomes Fahren in die Praxis zu bringen.

Über HERE Technologies

HERE ist weltweit führend im Bereich Kartografie und Ortungstechnologie. Seit über 40 Jahren treiben wir Innovationen für die bekanntesten Unternehmen der Welt voran: von der Einführung unserer ersten digitalen Karte im Jahr 1985 bis hin zur Gestaltung der Zukunft softwaredefinierter Fahrzeuge heute. Mit der branchenweit aktuellsten und umfangreichsten einheitlichen Karte sowie einem Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, die den Anforderungen zahlreicher Branchen gerecht werden, eröffnet HERE Chancen, die den Fortschritt vorantreiben und neue Möglichkeiten für jedes Fahrzeug auf der Straße erschließen. Erfahren Sie mehr unter here.com.

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