TreviPay, ein globaler Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur, wurde laut einer heutigen Mitteilung in zwei IDC MarketScape-Studien aus dem Jahr 2026 als führender Anbieter eingestuft: in der IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2026 Vendor Assessment und der IDC MarketScape: Worldwide Embedded Payment Applications in Accounts Receivable Workflows 2026 Vendor Assessment.

Die Auszeichnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzabteilungen großer Unternehmen nicht mehr nur einzelne Aufgaben im Forderungsmanagement automatisieren wollen. Stattdessen wollen sie Entscheidungen und Prozesse zunehmend besser koordinieren, um das Wachstum zu fördern und den Cashflow zu verbessern. Aus unserer Sicht zeigen die beiden Studien, dass der Markt zunehmend Lösungen bevorzugt, die Zahlungsabwicklung, Zahlungszuordnung, Kreditvergabe, Forderungseinzug und Kundenerlebnis zu einem durchgängigen System verbinden.

Im IDC MarketScape-Bericht "Worldwide AI-Enabled Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise" wurden folgende Stärken hervorgehoben:

Flexible Übernahme von Zahlungsrisiken: Dank einer Partnerschaft mit Mastercard können Kunden ohne nennenswerten Integrationsaufwand Zahlungsziele anbieten, sofern sie bereits Kartenzahlungen akzeptieren. TreviPay bietet zudem verschiedene Haftungsmodelle, bei denen Kunden selbst entscheiden können, ob sie das Zahlungsausfallrisiko vollständig, teilweise oder gar nicht tragen.

Dank einer Partnerschaft mit Mastercard können Kunden ohne nennenswerten Integrationsaufwand Zahlungsziele anbieten, sofern sie bereits Kartenzahlungen akzeptieren. TreviPay bietet zudem verschiedene Haftungsmodelle, bei denen Kunden selbst entscheiden können, ob sie das Zahlungsausfallrisiko vollständig, teilweise oder gar nicht tragen. Integrierbare APIs und White-Label-Checkout: Mithilfe leistungsfähiger APIs können Händler die Rechnungsstellung direkt in ihre E-Commerce-Plattformen, Kassensysteme oder Auftragsmanagementsysteme integrieren. Dazu gehören auch White-Label-Checkout-Lösungen, die Käufern ihren verfügbaren Kreditrahmen in Echtzeit anzeigen. Dies ist besonders interessant für Händler, die ihren Kunden einen Lieferantenkredit anbieten möchten, ohne dafür eigene Kapazitäten zur Bonitätsprüfung und Kreditverwaltung aufzubauen.

In der IDC MarketScape-Studie "Embedded Payment Applications in Accounts Receivable Workflows" werden insbesondere folgende Vorteile genannt:

Forderungseinzug, Streitfallbearbeitung und Kreditrisikomanagement gehören seit jeher zum Kerngeschäft von TreviPay: Dies spiegelt sich in den entsprechenden Lösungen und Analysefunktionen ebenso wider wie im Risiko-, Compliance- und Haftungsmodell des Unternehmens. TreviPay entstand ursprünglich als Netzwerk für die Verwaltung von Zahlungszielen und die Kreditprüfung. B2B-Kredite waren damit von Anfang an Teil des Angebots und wurden nicht erst später ergänzt.

Dies spiegelt sich in den entsprechenden Lösungen und Analysefunktionen ebenso wider wie im Risiko-, Compliance- und Haftungsmodell des Unternehmens. TreviPay entstand ursprünglich als Netzwerk für die Verwaltung von Zahlungszielen und die Kreditprüfung. B2B-Kredite waren damit von Anfang an Teil des Angebots und wurden nicht erst später ergänzt. Automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen mit hoher Genauigkeit selbst bei unvollständigen Daten: Nach Angaben von TreviPay werden rund 91 Prozent der Zahlungseingänge innerhalb von 24 Stunden automatisch und fehlerfrei zugeordnet, selbst wenn Zahlungsavisdaten fehlen oder unvollständig sind. Dafür kombiniert das Unternehmen KI-gestützte Datenextraktion aus Bankdateien mit maschinellem Lernen zur Zahlungszuordnung. Ausnahmefälle werden zusätzlich vom Forderungsmanagementteam von TreviPay manuell geprüft.

In der IDC MarketScape-Studie "Worldwide AI-Enabled Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise" heißt es: "Die leistungsfähigsten Plattformen entwickeln sich zunehmend zu einer zentralen Steuerungsinstanz für den Umsatz- und Zahlungsprozess. Sie schaffen eine gemeinsame Umgebung, in der sich alle Entscheidungen und Abläufe koordinieren lassen, die darüber bestimmen, wann aus fakturierten Umsätzen tatsächlich verfügbare Mittel werden."

"Bei der Zuordnung von Zahlungseingängen wird der Nutzen von KI-Investitionen besonders schnell deutlich", so Jordan Steele, Research Manager, Financial Applications, bei IDC. "Einen Wettbewerbsvorteil erzielen vor allem Unternehmen, die auch die verbleibenden Ausnahmefälle in den Griff bekommen, etwa Teilzahlungen und nicht eindeutig zuordenbare Zahlungsavise. Eine hohe automatische Zuordnungsquote allein reicht nicht mehr aus die erreichen inzwischen viele Anbieter."

"Finanzabteilungen sollten sich nicht zwischen der Flexibilität, die Käufer erwarten, und der Kontrolle über Cashflow, Risiken und Forderungsmanagement entscheiden müssen", betont Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Dass wir in beiden Studien als führender Anbieter eingestuft wurden, bestätigt aus unserer Sicht unseren Ansatz: Bei uns sind Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung, Kreditvergabe und Forderungsmanagement eng miteinander verzahnt und bilden einen durchgängigen Order-to-Cash-Prozess. Unsere Kunden wollen es ihren Käufern vor allem so einfach wie möglich machen, mit ihnen Geschäfte zu tätigen. Gleichzeitig sollen ihre Finanzabteilungen Zahlungseingänge besser planen können und weniger Verwaltungsaufwand haben."

Die Auszeichnung erfolgt kurz vor der jährlichen Crossroads-Konferenz von TreviPay, die vom 8. bis 10. November in Kansas City stattfindet. Dort diskutieren Führungskräfte aus B2B-Vertrieb, Finanzen und Technologie darüber, wie sie ihr Geschäft mit Unternehmenskunden ausbauen können. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft des agentischen Handels, Kundenbindung, Risikomanagement und Innovationen im Order-to-Cash-Prozess.

Laden Sie Auszüge aus IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2026 Vendor Assessment und IDC MarketScape: Worldwide Embedded Payment Applications in Accounts Receivable Workflows 2026 Vendor Assessment herunter.

1 IDC, IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2026 Vendor Assessment, US54134626, September 2026

2 IDC, IDC MarketScape: Worldwide Embedded Payment Applications in Accounts Receivable Workflows 2026 Vendor Assessment, US54923626, September 2026

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company, ist der globale Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur für Hersteller, Einzelhändler, Reiseunternehmen und Banken. Mit unserer vollständig verwalteten Plattform, intelligenten Anwendungen und 40 Jahren Erfahrung im Kaufverhalten von Unternehmen erleichtern wir Einkäufern die Beschaffung und helfen Anbietern, schneller zu wachsen und Zahlungen schneller zu erhalten. Im Hintergrund optimieren wir den Order-to-Cash-Prozess vom schnellen Kunden-Onboarding und prädiktiven Marketing bis hin zur intelligenten Rechnungsstellung und Abwicklung. Grundlage dafür ist KI, die mit jeder Transaktion dazulernt. Das Ergebnis: weniger Fehler, ein höherer durchschnittlicher Bestellwert (AOV) und garantierte Forderungslaufzeiten (DSO). TreviPay ermöglicht jährlich ein globales Handelsvolumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und ist in 35 Ländern tätig. In zwei IDC MarketScape-Analysen für 2026 wurde das Unternehmen als führender Anbieter in den Bereichen KI-gestützte Debitorenbuchhaltungsautomatisierung und Embedded Payments eingestuft. Zudem zählt TreviPay laut The Hackett Group zu den führenden Anbietern für die automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen. Weitere Informationen finden Sie unter www.trevipay.com.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die Methodologie der Marktstudie basiert auf einer strengen Punktvergabe nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in Form einer einzigen grafischen Darstellung der Anbieterpositionen in einem bestimmten Marktsegment abgebildet. IDC MarketScape stellt ein klares Framework bereit, um einen aussagekräftigen Vergleich der Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern zu erstellen. Dieses Framework liefert Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

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