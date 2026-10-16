Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag leicht im Plus und damit nahe dem Tageshoch beendet. Insgesamt war der Tag im SMI aber geprägt von relativ wenig Bewegung und kaum wichtigen Unternehmensnews. Dabei gaben Nestlé dem Leitindex Schub, während die beiden Pharmatitel Novartis und Roche etwas bremsend wirkten. Über die ganze Woche legten aber alle drei SMI-Schwergewichte stark zu und verhalfen damit auch dem Index zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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