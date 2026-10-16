Bern - Die SVP ist weiterhin auf Rekordkurs: Ihr Wähleranteil liegt gemäss einer Umfrage bei fast 30 Prozent. Im Vergleich zum Herbst 2023 kann die Partei als einzige klar zulegen. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte SRG-Wahlbarometer ein Jahr vor den nationalen Wahlen. Mit einem Wähleranteil von 29,9 Prozent (+2 Prozentpunkte gegenüber 2023) würde die SVP ihr eigenes Spitzenresultat von 2015 übertreffen. Damals lag ihr Wähleranteil bei 29,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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