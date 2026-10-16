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Arity übernimmt INRIX und treibt damit eine vernetzte Vision für die Zukunft des Verkehrs voran



16.10.2026 / 19:20 CET/CEST

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Die endgültige Vereinbarung mit INRIX ist ein wichtiger Schritt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, durch ein besseres Verständnis des Verkehrs gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen CHICAGO, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Arity, eine Tochtergesellschaft der Allstate Corporation, gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme nahezu aller Vermögenswerte von INRIX, einem führenden Anbieter von Verkehrsdaten und Mobilitätsanalysen, geschlossen hat. Die Übernahme, deren Abschluss vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen für 2026 erwartet wird, baut auf der Rolle von Arity bei der Förderung der Investitionen von Allstate in Daten, Analysen und Mobilitätsintelligenz auf und nutzt dabei mehr als zwei Billionen Meilen an Fahrdaten, um besser zu verstehen, wie sich Menschen, Fahrzeuge und Verkehrssysteme bewegen. "Der Verkehr funktioniert als ein vernetztes System, doch die Informationen, die zu seinem Verständnis herangezogen werden, sind nach wie vor über verschiedene Branchen und Datenquellen hinweg fragmentiert", sagte Gary Hallgren, Präsident von Arity. "Durch die Kombination der prädiktiven Erkenntnisse von Arity zum Fahrverhalten und zu Risiken mit den Verkehrsdaten und Mobilitätsanalysen von INRIX werden wir in einer einzigartigen Position sein, um fundiertere Informationen und Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Menschen, Fahrzeugen, Gütern und Straßen zu liefern. Ebenso wichtig ist, dass wir zwei talentierte Teams mit sich ergänzender Expertise zusammenführen, die gemeinsam die Zukunft der Verkehrssysteme gestalten können. Diese Übernahme bringt unsere Vision voran, Organisationen dabei zu unterstützen, die aktuellen Geschehnisse zu verstehen, die Kräfte zu antizipieren, die die Zukunft prägen, und Entscheidungen zu treffen, die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen." "Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt INRIX seine Kunden dabei, mithilfe von Daten, Analysen und Verkehrsintelligenz bessere Verkehrsentscheidungen zu treffen. Arity teilt unsere Vision, dass ein umfassendes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Menschen, Fahrzeugen, Straßen und Gütern zu besseren Ergebnissen für unsere Gemeinden und Unternehmen führen kann", sagte Bryan Mistele, Mitbegründer und CEO von INRIX. "Die Kombination der Verkehrsinformationen von INRIX mit den Mobilitätsdaten von Arity, die sich auf Billionen von Meilen erstrecken, sowie fortschrittlichen Analysen schafft die Möglichkeit, die Mobilitätsintelligenz weiter zu innovieren und die Effektivität und Effizienz des Verkehrs für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu verbessern." Die Transaktion ist ein wichtiger Bestandteil der übergeordneten Vision von Arity, Organisationen dabei zu unterstützen, ein umfassenderes Verständnis des Verkehrs zu entwickeln. Durch die Kombination von Erkenntnissen über Fahrverhalten, Mobilitätsmuster und Straßennetze können Arity und INRIX einen umfassenderen Kontext für die täglichen Entscheidungen von Organisationen bieten und ihnen gleichzeitig helfen, Veränderungen besser zu antizipieren. Aufbauend auf den laufenden Investitionen von Arity im gesamten Verkehrssystem erweitert dies die Fähigkeit des Unternehmens, Organisationen dabei zu unterstützen, besser zu verstehen, wie der Verkehr funktioniert und in welche Richtung er sich entwickelt. Von Versicherern, die Risiken managen, über Unternehmen, die Güter transportieren, bis hin zu öffentlichen Behörden, die die Sicherheit verbessern und die Infrastruktur planen - bessere Entscheidungen hängen zunehmend davon ab, den Verkehr in einem breiteren Kontext zu verstehen. Durch die Zusammenführung komplementärer Perspektiven in Bezug auf Verhalten, Bewegung und Straßen entwickelt Arity Erkenntnisse, die Organisationen dabei helfen können, Veränderungen früher zu erkennen, mit größerer Zuversicht zu handeln und sicherere, widerstandsfähigere Gemeinschaften und Volkswirtschaften zu schaffen. Über Arity Arity wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Chicago und ist ein auf Mobilitätsdaten und -analysen spezialisiertes Unternehmen sowie eine Tochtergesellschaft der Allstate Corporation. Arity wandelt Daten zum Fahrverhalten aus Billionen von Meilen in Erkenntnisse um, die Versicherern, Marken und Partnern aus dem öffentlichen Sektor helfen, intelligentere Entscheidungen in den Bereichen Preisgestaltung, Risiko, Marketing und Sicherheit zu treffen. Erfahren Sie mehr unter www.arity.com . Über INRIX INRIX wurde 2004 gegründet und leistete Pionierarbeit bei intelligenten Mobilitätslösungen, indem es Big Data von vernetzten Geräten und Fahrzeugen in Mobilitätserkenntnisse umwandelte. INRIX nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um präzise und umsetzbare Mobilitätsdaten bereitzustellen. Dieser revolutionäre Ansatz ermöglichte es INRIX, zu einem der führenden Anbieter von Daten und Analysen im Bereich der Personen- und Fahrzeugbewegungen zu werden. Mit Partnern und Lösungen, die das gesamte Mobilitätsökosystem abdecken, ist INRIX einzigartig an der Schnittstelle zwischen Technologie und Verkehr positioniert. Erfahren Sie mehr unter inrix.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/arity-ubernimmt-inrix-und-treibt-damit-eine-vernetzte-vision-fur-die-zukunft-des-verkehrs-voran-302911498.html



16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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