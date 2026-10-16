EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Strategische Unternehmensentscheidung

Rath AG // Rath Gruppe einigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf die Bedingungen einer Vereinbarung über den Transformationsprozess und leitet ein Transformationsprogramm ein



16.10.2026 / 20:08 CET/CEST

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Rath Aktiengesellschaft // Rath Gruppe einigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf die Bedingungen einer Vereinbarung über den Transformationsprozess und leitet ein Transformationsprogramm samt Schließung bzw. Verlegung von Produktionsstandorten ein



Wien, 16. Oktober 2026. Die Rath Aktiengesellschaft und vier ihrer Tochtergesellschaften haben sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf die Bedingungen einer Vereinbarung über einen Transformationsprozess verständigt. Die Vereinbarung sieht die Anpassung und Verlängerung der bestehenden Finanzierungen bis zum 31. Dezember 2029 vor. Bei den Finanzierungen kommt es zu erhöhten Konditionen und zur Bestellung umfangreicher Sicherheiten. Es ist die grundsätzliche Aussetzung laufender Tilgungen bis 31. Dezember 2029 vereinbart, wobei allenfalls vorzeitige Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln und aus außerordentlichen Zuflüssen zu tätigen sind. Weiters ist ein Verzicht auf Dividendenausschüttungen vereinbart.

Teil des Transformationsprozesses der Rath Gruppe ist die Neuordnung des europäischen Produktionsnetzwerks bis zum 31. Dezember 2028. Der Produktionsstandort Meißen, Deutschland, wird aufgegeben und die Produktion an die bestehenden Standorte Krummnußbaum, Österreich, und Owensville, USA, verlagert. Den Beschäftigten in Meißen wird eine Weiterbeschäftigung am Standort in Bennewitz, Deutschland, angeboten. Der Produktionsstandort Budapest, Ungarn, wird bis zum 31. Dezember 2028 geschlossen. Die dortigen Kapazitäten werden großteils auf die Standorte Krummnußbaum und Bennewitz übertragen. Ziel der Maßnahmen sind Effizienzsteigerung und Verbesserung der Kostenstruktur.



Die vollständige Meldung ist auf der Investor-Relations-Website der RATH AG unter Finanzinformationen - RATH Group abrufbar.



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Andreas Pfneiszl

CEO

Andeas.pfneiszl@rath-group.com





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