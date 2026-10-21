EQS Stimmrechtsmitteilung: Rath AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 20.10.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Rath Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre: Rath Holding GmbH
5. Datum der Schwellenberührung: 16.10.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Dr. Ernst Rath Gesellschaft m.b.H. hat am vergangenen Freitag, dem 16.10.2026, einen Vorvertrag mit der Dkfm. Paul Rath Gesellschaft m.b.H. abgeschlossen. Gegenstand ist der Erwerb von deren Geschäftsanteil an der Rath Holding GmbH (rund 49,97 % des Stammkapitals sowie durchgerechnet rund 33,31 % der Stimmrechte an der Rath AG). Nach dem Vorvertrag ist der Kauf- und Abtretungsvertrag (Hauptvertrag) bis spätestens 06.11.2026 abzuschließen. Der Hauptvertrag wird aufschiebend bedingt abgeschlossen. Das Closing, also der Übergang des Geschäftsanteils, erfolgt binnen 10 Bankarbeitstagen nach Eintritt sämtlicher aufschiebender Bedingungen. Der Kauf- und Abtretungsvertrag wird physisch abgewickelt.
Die Rath Holding GmbH hält 1.000.000 Aktien der börsenotierten Rath AG (FN 83203 h), das sind rund 66,67 % des Grundkapitals.
Wien am 20.10.2026
21.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.rath-group.com
|LEI Code:
|5299009A2CSKJBWWKY81
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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