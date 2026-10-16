Washington - US-Präsident Donald Trump hat offenbar die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses, Katie Zacharia, entlassen. Das berichten am Freitag mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Berater des Präsidenten.



Zacharia war erst am 9. Oktober Trumps Pressesprecherin geworden. Bereits nach ihrer ersten Pressekonferenz, die mit einer Viertelstunde deutlich kürzer war als üblich, war Kritik und Spott über Zacharias Versprecher laut geworden. Trump hingegen hatte ihren Auftritt gelobt.



Nun soll der US-Präsident ihr nahegelegt haben, es sich mit dem Job noch einmal neu zu überlegen. Vielleicht sei es nichts für sie.



Vor ihrem Job als Pressesprecherin war Zacharia als stellvertretende Unterstaatssekretärin für Öffentlichkeitsarbeit im Heimatschutzministerium sowie als Kommunikationsberaterin der Trump Media and Technology Group tätig und trat als Kommentatorin bei Fox News und Newsmax auf. Zacharia hatte in der Vergangenheit ihre Unterstützung für QAnon ausgedrückt, das Recht von Verhafteten auf Haftprüfung durch Gerichte infrage gestellt und behauptet, dass in Abtreibungspillen dieselben Chemikalien enthalten seien, wie sie in Konzentrationslagern verwendet worden seien. Widerspruch kam unter anderem von der Gedenkstätte Auschwitz, die auf der Plattform X erklärte, dass Zacharias Behauptung faktisch und wissenschaftlich falsch ist.





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