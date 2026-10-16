Frankfurt - Am 6. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen.
Bereits in der ersten Minute prüfte Marius Bülter Torhüter Noah Atubolu, der den Rückstand allerdings mit einer gelungenen Parade verhinderte. Auf der Gegenseite scheiterte Fares Chaibi in der 22. Minute an Kölns Schlussmann Marvin Schwäbe.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Frankfurter den Druck und verlagerten das Spielgeschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Die Kölner hielten defensiv aber zunächst stand.
In der 77. Minute erzielte Younes Ebnoutalib schließlich das 1:0 für Eintracht Frankfurt. Nach einem Angriff über die rechte Seite erhielt der Stürmer einen präzisen Pass von Noel Aseko und schob den Ball mit einem Rechtsschuss ins kurze Eck. Der 1. FC Köln versuchte in der Schlussphase, noch den Ausgleich zu erzielen, fand gegen die aufmerksame Frankfurter Defensive jedoch kaum noch Lösungen.
Bereits in der ersten Minute prüfte Marius Bülter Torhüter Noah Atubolu, der den Rückstand allerdings mit einer gelungenen Parade verhinderte. Auf der Gegenseite scheiterte Fares Chaibi in der 22. Minute an Kölns Schlussmann Marvin Schwäbe.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Frankfurter den Druck und verlagerten das Spielgeschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Die Kölner hielten defensiv aber zunächst stand.
In der 77. Minute erzielte Younes Ebnoutalib schließlich das 1:0 für Eintracht Frankfurt. Nach einem Angriff über die rechte Seite erhielt der Stürmer einen präzisen Pass von Noel Aseko und schob den Ball mit einem Rechtsschuss ins kurze Eck. Der 1. FC Köln versuchte in der Schlussphase, noch den Ausgleich zu erzielen, fand gegen die aufmerksame Frankfurter Defensive jedoch kaum noch Lösungen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur