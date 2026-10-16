Auf der Mondial de l'Auto 2026 vollzieht Changan den Übergang vom Markteintritt zu einem lokal verankerten europäischen Ökosystem

PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile gab auf der Mondial de l'Auto 2026 den Abschluss von Absichtserklärungen (LoIs) mit acht Unternehmen bekannt, die sieben europäische Märkte abdecken, und stellte gleichzeitig sein Serviceprogramm "with U" in Europa vor. Diese Entwicklungen stellen einen weiteren Schritt beim Aufbau eines lokalen Ökosystems rund um europäische Kunden, Partner und Communities dar.

Unter dem Motto "Fest verwurzelt, gemeinsam wachsen" verbindet Changan die Marktexpansion mit der lokalen industriellen Zusammenarbeit. Der Ansatz des Unternehmens vereint Fertigung, Vertrieb, Kundendienst, Ersatzteilversorgung, Finanzdienstleistungen sowie europäische Design- und Entwicklungskompetenzen unter dem Leitgedanken seines langfristigen Engagements: "In Europa, für Europa".

Aufbau des Marktes mit lokalen Vertriebspartnern

Im Rahmen einer Unterzeichnungszeremonie am 13. Oktober unterzeichnete Changan Absichtserklärungen (LoIs) mit acht Unternehmen, die sieben europäische Märkte abdecken.





Die neuen Partnerschaften sollen die Produkt- und Technologiekompetenzen von Changan mit den fundierten Kenntnissen der Partner über den lokalen Markt, deren Fachwissen im Einzelhandel sowie deren Kundenbeziehungen verbinden. Dies baut auf der bestehenden Präsenz von Changan auf dem europäischen Markt auf und stärkt ein länderbezogenes Modell: Die Geschäftstätigkeit erfolgt über lokale Tochtergesellschaften in ausgewählten Kernmärkten, wobei mit erfahrenen Import- und Vertriebspartnern zusammengearbeitet wird, um durch lokales Fachwissen ein nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen.

Ein Blick auf die nächste Phase der Lokalisierung

Changan prüft derzeit einen schrittweisen Ansatz für die lokale Produktion in Europa, der bestehende Werke und die Kapazitäten von Partnern einbeziehen könnte, wobei die Entscheidungen von der Marktnachfrage, der Bereitschaft der Lieferkette und der Investitionseffizienz abhängen.

Jede künftige lokale Produktion würde die europäische Präsenz erweitern, zu der bereits das Global Design Centre in Turin und das britische Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham gehören. Gemeinsam tragen diese Zentren dazu bei, dass die Produkte den europäischen Vorschriften, Straßenverhältnissen und Kundenerwartungen entsprechen, während die lokale Produktion die regionale Wertschöpfungskette von Changan um eine weitere Ebene ergänzen würde.

Ein Ökosystem, das auf dem gesamten Weg zum Ownership aufbaut

Die europäische Strategie von Changan geht über die Produktverfügbarkeit und die Fertigung hinaus. Auf der Messe stellte das Unternehmen zudem sein Serviceprogramm "with U" vor, das darauf abzielt, den Kunden während der gesamten Kundenreise - vom Kauf über die Finanzierung bis hin zur Wartung, der Ersatzteilverfügbarkeit und dem Pannendienst - durchgängig zu unterstützen. Durch lokalen technischen Support, eine zuverlässige Ersatzteilversorgung, direkten Kundenkontakt und die Schulung von Servicetechnikern möchte Changan die Betreuung seiner Kunden schneller und verlässlicher machen und damit Sorgen rund um Teileverfügbarkeit und Reparaturen ausräumen.

Zum lokalen Support-Ökosystem von Changan gehören zudem die Zusammenarbeit mit Kuehne+Nagel im Bereich des Ersatzteilvertriebs in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich sowie Partnerschaften mit BNP Paribas zur Bereitstellung lokaler Autofinanzierungslösungen und mit Redion zur Förderung europaweiter Pannenhilfedienste.

Diese Beziehungen tragen dazu bei, den Zugang zu Fahrzeugen mit der praktischen Unterstützung zu verknüpfen, die Kunden während der gesamten Nutzungsdauer benötigen.

Das Service- und Vertriebsnetz wird ein wachsendes Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen abdecken, das batterieelektrische, Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Antriebe umfasst. Dieser Ansatz mit mehreren Antriebssträngen soll den europäischen Kunden Auswahlmöglichkeiten bieten, die den unterschiedlichen Ladebedingungen, Mobilitätsanforderungen und Phasen des Übergangs zur Elektrifizierung Rechnung tragen.





Langfristiges Engagement, vor Ort umgesetzt

Diese Entwicklungen knüpfen an eine europäische Entwicklung an, die mit der Gründung der Konstruktionsniederlassung in Turin im Jahr 2001 begann und später durch den Ausbau der Ingenieurskapazitäten im Vereinigten Königreich erweitert wurde. Durch die Verknüpfung der lokalen Produktentwicklung mit lokalen Partnern, dem Kundendienst und der künftigen Fertigung strebt Changan den Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in Europa an, anstatt lediglich einen kurzfristigen Markteintritt anzustreben.

"Mit der internationalen Expansion wächst Changan nicht einfach nur als Marke. Wir bauen unsere Präsenz in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produkte, Dienstleistungen und gesellschaftliche Verantwortung aus", so Zhao Fei, General Manager der Changan Group und Präsident von Changan Automobile.





Die neuen Absichtserklärungen und die verstärkte Unterstützung vor Ort markieren die nächste Phase der europäischen Expansion von Changan: die Ausweitung des Zugangs zu seinen Produkten bei gleichzeitiger Stärkung der lokalen Kapazitäten, Beziehungen und des Kundendienstes, die für ein nachhaltiges Wachstum erforderlich sind.

Für Changan wird sich der Erfolg in Europa ebenso sehr an der Stärke des Ökosystems messen lassen, das das Unternehmen gemeinsam mit europäischen Partnern, Mitarbeitern und Kunden aufbaut, wie an der Anzahl der verkauften Fahrzeuge. Das Unternehmen möchte sich zu einer vertrauenswürdigen europäischen Mobilitätsmarke zu entwickeln, die gemeinsam mit Europa und für Europa geschaffen wurde.

Kontaktdaten:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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