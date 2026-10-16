Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle erweitern das Angebot für den Stadtverkehr und Familienreisen

PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Mondial de l'Auto 2026 hat CHANGAN Automobile den CHANGAN NEVO Q05, den CHANGAN DEEPAL S07 PHEV und den CHANGAN DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung vorgestellt. Damit gibt das Unternehmen einen Ausblick auf die bevorstehende Markteinführung seiner Modelle in Europa. Die Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle bieten zusätzliche Optionen für den täglichen Stadtverkehr ebenso wie für Familienausflüge und längere Reisen. Zudem feierte der CHANGAN NEVO Q06 auf der Messe seine Europapremiere.

Mit der Einführung der Marke CHANGAN NEVO in Europa schlägt CHANGAN ein neues Kapitel seiner Produktentwicklung auf dem europäischen Markt auf. CHANGAN NEVO wurde speziell für moderne Familien entwickelt. Elegantes Design, hoher Komfort für alle Insassen und intelligente Technologien sorgen für ein angenehmes und souveränes Fahrerlebnis im Alltag. Geleitet von dem Ziel, fortschrittliche Technologien für alle zugänglich zu machen, möchte CHANGAN NEVO moderne Mobilität für noch mehr Familien weltweit erschwinglich und nutzbar machen.

CHANGAN NEVO Q05: Ein vollelektrischer SUV für Familien und den urbanen Alltag

Als erstes globales Modell der Marke CHANGAN NEVO wurde der vollelektrische CHANGAN NEVO Q05 für Kunden in Städten weltweit entwickelt und ist im B+-Segment angesiedelt. Getreu dem Motto "Mehr bekommen, weniger bezahlen" vereint das Modell großzügige Platzverhältnisse, intelligente Technologien und einen leistungsfähigen Elektroantrieb mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Radstand von 2.735 mm, einem Kofferraumvolumen von 540 Litern und einem Panorama-Glasdach bietet der Q05 viel Platz und Komfort für die ganze Familie.

Der CHANGAN NEVO Q05 bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 km und unterstützt DC-Schnellladen von 30 % auf 80 % in nur 15 Minuten. Intelligente Fahrerassistenzsysteme, ein modernes digitales Cockpit und umfassende Sicherheitstechnologien machen den NEVO Q05 zu einem praktischen Begleiter im Stadtverkehr und auf längeren Familienreisen. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Kofferraumvolumen auf 1.380 Liter. Insgesamt 29 Ablagefächer bieten zusätzlichen Stauraum für alles, was Familien unterwegs benötigen. Ein Parkassistent erleichtert das Einparken in enge Parklücken und das Längsparken und sorgt so für mehr Komfort im Stadtverkehr.Nach seiner Europapremiere in Paris soll der CHANGAN NEVO Q05 im ersten Quartal 2027 an die ersten Kunden ausgeliefert werden.

CHANGAN baut sein Plug-in-Hybridangebot in Europa aus

Neben dem NEVO Q05 präsentierte CHANGAN den DEEPAL S07 PHEV sowie den DEEPAL S05 PHEV mit Rechtslenkung. Beide Modelle wurden gezielt auf die Erwartungen europäischer Kunden und die hiesigen Fahrbedingungen abgestimmt. Sie verbinden eine hohe Gesamtreichweite im Hybridbetrieb mit intelligenten Cockpitfunktionen und modernen Sicherheitssystemen.

Der CHANGAN DEEPAL S07 PHEV ist ein mittelgroßer SUV mit elektrifiziertem Antrieb, der speziell auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten ist. Mit einem Radstand von 2.900 mm bietet das Modell großzügige Platzverhältnisse. Belüftete und beheizbare Vordersitze sowie ein Dynaudio-Soundsystem mit 20 Lautsprechern sorgen für zusätzlichen Komfort im Alltag und auf längeren Familienreisen. Die elektrische WLTP-Reichweite von 100 km ermöglicht es, viele Alltagsstrecken rein elektrisch zurückzulegen. Dank der 3C-Schnellladefunktion lässt sich die Batterie in höchstens 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden. So kann das Laden bequem in den Tagesablauf integriert werden. Der S07 PHEV wird im Laufe dieses Jahres auf den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt.

Beide CHANGAN-DEEPAL-PHEV-Modelle erreichen eine kombinierte Reichweite von mehr als 1.000 km. Damit verbinden sie volle Flexibilität auf Langstrecken mit rein elektrischem Fahren im Alltag. Mit der Präsentation in Paris unterstreicht CHANGAN seinen Anspruch, elektrifizierte Mobilitätslösungen für unterschiedliche Lebensstile und Mobilitätsanforderungen in Europa anzubieten.

"Es gibt nicht den einen Antrieb, der allen Anforderungen gerecht wird. Kunden sollten die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, welche Lösung am besten zu ihren Anforderungen passt", so Ethan Yin, stellvertretender Geschäftsführer von Changan Europe.

Mit der Einführung von CHANGAN NEVO in Europa geht CHANGAN den nächsten Schritt, um sich als vertrauenswürdige Mobilitätsmarke für eine neue Generation europäischer Familien zu etablieren.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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