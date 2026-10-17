Berlin - Chinesische Elektroautos haben in Deutschland zuletzt deutlich an Marktanteilen gewonnen.



Im dritten Quartal von Juli bis September entfielen bereits 12,1 Prozent aller zugelassenen E-Autos auf Hersteller in chinesischem Besitz, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Analyse der Beratungsfirma EY. Ein Jahr zuvor hatte dieser Wert den Berechnungen zufolge noch bei 8,0 Prozent gelegen. Im dritten Quartal wurden rund 39.500 E-Autos chinesischer Hersteller in der Bundesrepublik zugelassen, das war ein Plus von 168 Prozent.



Genuin chinesische Marken verdreifachten dabei die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge. Bei den Elektroautos von europäischen Herstellern, die zu chinesischen Konzernen gehören, gab es nur eine Verdopplung. Die Zuwächse deutscher Hersteller stiegen weniger stark: Zwar verkaufte Volkswagen mit 26.500 E-Autos im dritten Quartal mehr als jeder andere Autobauer. Der Wolfsburger Konzern verzeichnete zum Vorjahr allerdings nur ein Plus von 13 Prozent.



Die deutsche Autoindustrie blickt besorgt auf die wachsende Konkurrenz aus China, die ihre Modelle oft zu sehr günstigen Preisen in Europa anbietet. Die EU will unter Führung von Deutschland und Frankreich die chinesischen Auto-Importe stärker regulieren. Zuletzt einigten sich Brüssel und Peking auf eine Deckelung der erlaubten Importe von Hybrid-Autos aus China nach Europa.





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