München (ots) -Münchner Statement an die Liga! Mit einem 4:3-Erfolg fügt der EHC dem Meister in Berlin die erste Heimniederlage der Saison zu. "Wir machen unser Ding", jubelt Elis Hede, Torschütze zum 3:2 für die Münchner. Dank des Sieges steht Red Bull München auf Platz 3. Berlin bleibt trotz der Pleite weiter an der Spitze.Ganz große Gefühle in Augsburg: Vor dem Duell gegen die Adler Mannheim, das die Panther 3:6 verlieren sollten, wurde die Nummer 24 von AEV-Rekordtorschütze T.J. Trevelyan unters Dach des Curt-Frenzel-Stadions gezogen. Sichtlich berührt erklärt der 42-Jährige: "Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert. Das ist ganz besonders für mich. Augsburg ist ein großer Teil meines Lebens, auch für meine Familie. Da in der Ecke, mit Duanne Moeser und Paul Ambros - zwei super Menschen, zwei super Spieler. Daher ist es eine große Ehre für mich!" Am 16. Februar 2024 löste Trevelyan Moeser mit seinem 145. DEL-Tor als Rekordtorschütze ab und verlässt die Panther mit 158 Treffern. Die Punkte am Freitagabend nimmt jedoch Mannheim mit. Tom Kühnhackl kritisiert dennoch: "Wenn du auswärts 3:1 vorne bist, musst du das cleverer spielen. Dann haben sie natürlich das Momentum bekommen, machen das 3:3 Aber im 3. Drittel haben wir dann ein sehr solides Drittel gespielt." Mannheim ist nach dem Sieg punktgleich mit Berlin Zweiter.In ungemütlichen Gewässern bewegen sich im Moment die Kölner Haie: Nach der 3:4-Overtime-Niederlage in der CHL in Genf zieht das Team von Thomas Berglund in Iserlohn mit 2:4 den Kürzeren. Jan Luca Sennhenn gibt nach der dritten Niederlage aus den letzten vier Pflichtspielen frustriert zu: "Die Chancen waren da. Iserlohn hat sich in jeden Schuss geworfen. Sie haben hinten ziemlich gut gebunkert. Da war das Glück heute nicht auf unserer Seite, dass da nicht mal einer durchgerutscht ist."Nachfolgend Clips und Stimmen zum Freitag des 9. Spieltags der PENNY DEL, unter anderem mit dem Spitzenspiel zwischen den Eisbären Berlin und dem EHC Red Bull München. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit dem 10. Spieltag bei MagentaSport am Sonntag: U.a. tritt ab 13.45 Uhr Meister Berlin beim formstarken Aufsteiger Krefeld an.PENNY DEL | 9. SpieltagEisbären Berlin - EHC Red Bull München 3:4 | Münchner Statement an die Liga: "Wir machen unser Ding"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NE53ejhUY3ZNS3pEbGZGL3NacXdTa0N0Z2RVbXc2T2dlWm9MMjg5aEEvYz0=Jonas Müller, Spieler Berlin, was nach der 2:1-Führung zur 1. Drittelpause nicht mehr funktioniert hat: "Ich glaube, dass wir teilweise ein bisschen zu viele Turnover hatten, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, hinten raus zu kommen. Da hätten wir es ab und zu ein bisschen einfacher halten müssen. Wir haben es trotz des blöden Starts im 2. Drittel [Ausgleich durch Taro Hirose in den Anfangssekunden, Anm.d.Red.] ganz gut gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QWhIa2p5ZGR0MUVpME01Z1dabFVjNkRzbVJEQ2V2R0YyUmQrQ3NUMWJnMD0=Elis Hede, Münchner Torschütze zum 3:2: "Das tut gut! Das sind wichtige 3 Punkte für uns. Solides Spiel für uns."... was man nach dem 1:2-Rückstand zur 1. Drittelpause angepasst hat: "Wir haben im 2. Drittel die Zweikämpfe besser gewonnen. Dann haben wir besser ins Spiel gefunden. Hinten sind wir auch gut gestanden."... ob der Sieg ein Statement an die Liga ist: "Ja, so kann man es auch sagen. Wir machen unser Ding!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M3dUa3dtRU9mYTFyRjVIa2RZRmJRSVA5NlJybXd6QThPeXBUR2VwYzl1dz0=Augsburger Panther - Adler Mannheim 3:6 | Effiziente Mannheimer verhageln Trevelyan-Abschied: "Sie haben uns für die Breakdowns bestraft"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Ujk3bXJWR295dnpBT05zM014OVRiNi9maFhycmtBdFRlNFF4elIxNFdnND0=Emotionale Szenen vor Spielbeginn! Nach 562 DEL-Spielen, 158 Toren (Rekordtorschütze der Augsburger) und 140 Assists zwischen 2011 und 2026 wird das Trikot von T.J. Trevelyan mit der Nummer 24 unters Dach des Curt-Frenzel-Stadions gezogen! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=T3hva1BNMk1WYWhFQUZSTWhRWG5td3FkVG5Jdi9BZjl6UEtTL2lFMnhCdz0=Gerry Fleming, Associate Coach Augsburg: "Wir haben zurückgeschlagen, nachdem wir zwei Tore zurücklagen. Im 2. Drittel hatte ich das Gefühl, dass wir das Momentum mit den beiden Toren verschoben haben. Wir hatten einige Breakdowns im 3. Drittel. Gegen ein Team wie Mannheim wird man bestraft - und sie haben uns für die Breakdowns, die wir hatten, bestraft."... darüber, dass Luke Toporowski nach dem 1. Drittel nicht mehr dabei war: "Wir müssen das nach dem Spiel überprüfen und dann schauen, was das Problem ist."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RnFVR1ozMllyS1FLWHRyTEVGNFdiejBBWnR6MXVBK1dxeWgwZGpRZlFaND0=Tom Kühnhackl, Mannheimer Torschütze zum 4:3, über seinen Treffer: "Das hat mal sehr gut funktioniert. Das passiert jedes Spiel 20 Mal. Jetzt hat's endlich mal funktioniert."... über den Spielverlauf: "Das 3. Drittel war sehr souverän. Im 1. Drittel haben wir auch einen guten Start gehabt. Aber dann haben sie gleich aus einem individuellen Fehler ein Tor gemacht. Im 2. Drittel, wenn du auswärts 3:1 vorne bist, musst du das cleverer spielen. Dann haben sie natürlich das Momentum bekommen, machen das 3:3 Aber im 3. Drittel haben wir dann ein sehr solides Drittel gespielt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K01lVTZnS1BBemwrVDVHU2xpNklEOGRzTFowdjdBSE5HR2QrQmlmaDU5bz0=Geehrter Trevelyan emotional: "Das ist ganz besonders für mich. Augsburg ist ein großer Teil meines Lebens"Thomas Jordan "T.J." Trevelyan, vor dem Spiel über seine Ehrung: "Es ist ganz besonders. Meine Familie kommt aus Kanada. Mein Onkel, meine Tante, meine Frau, meine Kinder. Wir wussten, dass es im Oktober soweit ist. Wir warten, wir warten. Jetzt ist es endlich da. Ein bisschen Angst, ein bisschen aufgeregt. Aber wir sind hier."... mit welchen Erwartungen er 2011 nach Augsburg gekommen ist und wie er die Zeit erlebt hat: "Ich habe fünf Jahre in Nordamerika gespielt. Dann komme ich nach Augsburg. Das Stadion hat ein Dach, aber keine Seite. Das war ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, jedes Jahr hat es sich verbessert. Ich kann nicht genug gute Dinge über die Zuschauer sagen, ihre Leidenschaft, die Unterstützung. Die bringen sie jeden Tag. Ich bin dankbar, hier 15 Jahre gespielt zu haben."... ob er 2011, als er nach Europa gekommen ist, gedacht hätte, nur bei einem Klub, in Augsburg, zu bleiben: "Nein. Normalerweise spielst du als Profi jedes Spiel um einen neuen Vertrag. Nach den ersten zwei Jahren haben wir gemerkt, dass wir uns hier wohlfühlen. Dann kommt jedes Jahr ein neuer Vertrag. Das passiert. Es war nicht geplant."... was ihm die Ehrung, sein Trikot unters Dach gezogen zu bekommen, bedeutet: "Ich hätte niemals gedacht, dass das passiert. Das ist ganz besonders für mich. Augsburg ist ein großer Teil meines Lebens, auch für meine Familie. Da in der Ecke, mit Duanne Moeser und Paul Ambros - zwei super Menschen, zwei super Spieler. Daher ist es eine große Ehre für mich!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Nzh3enM3NE5jWCtEdDM0a0wwYkIwYjJZZU1GeHZYZ3hQQXJxTjB1OVQ1cz0=Iserlohn Roosters - Kölner Haie 4:2 | Nach CHL-Niederlage: Iserlohn düpiert Köln - "Sie haben hinten ziemlich gut gebunkert"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eUlRdjBndUcyMnlDRDZLUEFibk43cHRzSzAyMVFDcElldjJLa1ZzS3drYz0=Hendrik Hane, Torhüter Iserlohn: "Wir haben uns vorgenommen, hart ins Spiel reinzustarten, gut ins Spiel reinzustarten. Wir wussten, sie haben am Mittwoch gespielt [3:4 OT-Niederlage in Genf in der CHL, Anm.d.Red.]. Wir haben einfach versucht, alles reinzuwerfen. Heute ist es gut gelungen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cTlxNjl0RGNyTkNtcjcvTGdtTE84VDRXcitObGFZdVRUVU16cCt5am1FOD0=Jan Luca Sennhenn, Kölner Torschütze zum 1:2: "Die Chancen waren da. Iserlohn hat sich in jeden Schuss geworfen. Sie haben hinten ziemlich gut gebunkert. Da war das Glück heute nicht auf unserer Seite, dass da nicht mal einer durchgerutscht ist. Insgesamt fand ich es kein schlechtes Spiel von uns. Nur vorne müssen die Dinger reinfallen und die 1-2 Konterchancen, die wir zugelassen haben, müssen wir vermeiden, gerade beim Start."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RFdiWXZFTXd0WU14WmNKR0krZmpBL0diK2U4aTdOcW1raFF3bUY0bmRZMD0=Löwen Frankfurt - Straubing Tigers 1:4 | Straubing souverän und problemlos zum sechsten Sieg aus den letzten sieben DEL-SpielenLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Vis4MTk2K1hLL0k1VnZPcXV1a1pmbWJEektBemdCWFEzN1N4UkQweFd5TT0=Fabio Kose, Spieler Frankfurt: "Wir haben wieder zu viele Turnovers gehabt, vor allem in der neutralen Zone, zu viele Konter von ihnen. Dann haben sie uns bestraft. Das kostet uns dann auch die Spiele."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L3YxODhEWlkxQjZ3UjJNcG1jSVhjL0V5K2U3NnNnazB1L0NRYTg4SlBrdz0=Skyler McKenzie, Straubinger Torschütze zum 2:0: "Das war ein guter Erfolg von unserem Team. Am Ende des 2. Drittels haben sie nochmal Druck gemacht. Aber wir sind ruhig und geduldig geblieben und haben das Ergebnis geholt, das wir haben wollten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MVV0cThJM3lEZFhRbEY1QitsSDE4VHdoS1NYVlVjbW9DdEpHZ3BjUjFoQT0=Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers 2:1 | Wilde Szenen in Bremerhaven - Linesman geht zwischen StreithähneLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YWd4TEo1STlTdkpBcFRnQTZZTXJsWldFbXZYWC93YUc1TjBqMjZ5Y20vVT0=Wilde Szenen in Bremerhaven! Bei einer Schlägerei zwischen Christian Wejse und Evan Barratt muss auch Linesman Dr. Kai Jürgens vollen Körpereinsatz zeigen, um die beiden Streithähne auseinanderzubringen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bXZLWEp4QlhPbWgzOUYycTJETTFUeStQWmU1azNVUUhUaEY3UVp3NnRmZz0=Max Görtz, Bremerhavener Siegtorschütze: "Das war ein guter Sieg. Ich glaube, wir haben gut gespielt. Auch in den vergangenen beiden Spielen war es gut genug, um zu gewinnen. Aber es war gut, dass wir heute gewonnen haben. Sie haben im 3. Drittel nochmal hart gedrückt. Gudi [Kristers Gudlevskis, Bremerhavener Goalie, Anm.d.Red.] hat auch herausragend gespielt."... was die Tore mit dem Selbstvertrauen des Teams machen, nachdem man zwei Spiele in Folge [0:3 in Augsburg und gegen Berlin] nicht treffen konnte: "Für das Selbstvertrauen ist es immer gut. Aber der Sieg bedeutet mehr als die Tore. Der Sieg ist gut für unser Team, um auf dieses Spiel aufzubauen und uns für das Spiel am Sonntag [gegen Köln, Anm. d. Red.] zu verbessern."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dElnQ3NlbW43MHRoZnlsVnBnUENPb29POEwxY25NbUsvZUF6U2c0TmsyWT0=Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt 3:4 (OT) | Achterbahnfahrt mit Happyend für Ingolstadt dank AbbandonatoLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TWFGS3NMSjlzNUoxd0pNaWJMZjlkbDRyTlBWT2xWTC9oS0xHNGc2NHcxTT0=Entscheidung! Peter Abbandonato schießt die Ingolstädter in der Overtime zum Sieg! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UmczaDVqMm41QXQ1eXpKR2hJVStaS2pSRlVac3N1czJJTm11cWp2QW5GVT0=Philip Feist, Schwenninger Torschütze zum 2:3: "Das ist ärgerlich! Wir verpennen die ersten 20 Minuten. Wir können Eishockey spielen, das sieht man die letzten zwei Drittel. Wir haben Speed, wir haben eigentlich alles. Nur machen wir uns das selber alles so schwer. Und das ist einfach frustrierend. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aDZERHA4NEU3b2Q4aG9nc0FKZjk3dXNZa0Y0T041VTlKd09rTmh6Q2FSOD0=Peter Abbandonato, Ingolstädter Siegtorschütze: "Das war definitiv eine Achterbahnfahrt! Wir waren im 1. Drittel richtig heiß. Wir haben uns an den Gameplan gehalten. Im 2. Drittel wollten wir es zu schick machen. Dieses späte Tor hat ihnen schon Momentum gegeben. Im 3. Drittel haben sie zwei Tore gemacht. Wir müssen einen Weg finden, immer weiterzumachen und die Spiele ins Ziel zu bringen."... über seinen Siegtreffer in der Overtime: "Ich habe eine gute Geschwindigkeit, also habe ich es einfach mal probiert, weil ich wusste, dass ich noch an diesen Puck kommen und für ein Turnover sorgen kann. Wenn Barbs [Riley Barber], [Alex] Breton und ich auf dem Eis sind, passieren viele Dinge. Breton hat mir den Puck in den Lauf gespielt. Da waren zwei große Körper dazwischen. Ich musste irgendwie einen Weg durch sie hindurch finden. Und das ist auch passiert."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bk5FU2RJME5GaEpHQ2tTY2tUeGUwUWVkMHhuSzFLeG1UZTA1QUwyYmNDQT0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 10. SpieltagSonntag, 18.10.2026ab 13.45 Uhr: Krefeld Pinguine - Eisbären Berlin, Löwen Frankfurt - Iserlohn Roostersab 16.15 Uhr: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg, Kölner Haie - Pinguins Bremerhaven, Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt - Augsburger Pantherab 18.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - EHC Red Bull MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6372872