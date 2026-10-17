MSCI hat die Einleitung einer Konsultation zu einem Vorschlag bekannt gegeben, die MSCI-Indonesien-Indizes vom Status "Emerging Market" in den Status "Standalone Market" umzustufen. MSCI wird seine endgültige Entscheidung bis Ende Juni 2027 bekannt geben und möglicherweise während des Konsultationszeitraums einen Zwischenbericht über die Rückmeldungen der Marktteilnehmer veröffentlichen.

Im Rahmen der Marktklassifizierungsüberprüfung vom Juni 2026 berichtete MSCI, dass Marktteilnehmer erhebliche Bedenken hinsichtlich der Investitionsattraktivität des indonesischen Aktienmarktes geäußert hätten, darunter anhaltende Undurchsichtigkeit bei den Beteiligungsstrukturen und der Verdacht auf koordiniertes Handelsverhalten. Zwar haben die indonesischen Behörden Reformen angekündigt, darunter eine verbesserte Offenlegung von Aktionären mit einem Anteil von über 1 %, eine detailliertere Offenlegung der Anlegerklassifizierung, die Meldung hoher Beteiligungskonzentrationen (High Shareholding Concentration, HSC) sowie einen Fahrplan hin zu einer Mindestanforderung für den Streubesitz von 15 %, doch haben institutionelle Anleger betont, dass eine konsequente Umsetzung sowie der Nachweis nachhaltiger, wesentlicher Auswirkungen dieser Ankündigungen erforderlich sind. MSCI wies im Juni darauf hin, dass das Unternehmen die Einleitung eines Konsultationsverfahrens zur Neuklassifizierung des indonesischen Marktes in Betracht ziehen würde, sollten bis zur Indexüberprüfung im November 2026 keine ausreichenden Fortschritte erkennbar sein.

Marktteilnehmer haben gegenüber MSCI angemerkt, dass bislang keine durchgängigen, ausreichenden Fortschritte auf dem gesamten indonesischen Aktienmarkt zu beobachten seien. Trotz der angekündigten Reformen bestehen weiterhin erhebliche Bedenken hinsichtlich von Marktstörungen, darunter anhaltender Verdacht auf koordiniertes Handelsverhalten und das Fehlen von Anhaltspunkten für eine wirksame Durchsetzung.

Dementsprechend hält MSCI die fortgesetzte Einstufung Indonesiens als Schwellenmarkt nicht mehr für angemessen und leitet eine Konsultation zu einem Vorschlag ein, Indonesien als eigenständigen Markt neu einzustufen. Rückmeldungen von Marktteilnehmern deuten darauf hin, dass eine Neuklassifizierung als "Frontier Market" die Tiefe der Marktprobleme nicht angemessen widerspiegeln würde. MSCI geht davon aus, die vorgeschlagene Neuklassifizierung voranzutreiben, sofern im Rahmen der Konsultation keine eindeutigen Belege für wesentliche Verbesserungen bei der Marktführung und -funktion vorliegen, die eine erneute Prüfung rechtfertigen würden.

MSCI wird den bestehenden Stopp für bestimmte indexbezogene Änderungen bei indonesischen Wertpapieren, die sich aus Indexüberprüfungen oder Unternehmensereignissen ergeben, bis auf Weiteres beibehalten. Im Rahmen dieser Vorgehensweise wird MSCI keine Erhöhungen der Auslandsgewichtung (Foreign Inclusion Factor, FIF) oder der Anzahl der Aktien (Number of Shares, NOS) vornehmen, keine Neuaufnahmen in den MSCI Indonesia Investable Market Index (IMI) vornehmen und keine Aufstufungen innerhalb der Indexsegmente nach Marktkapitalisierung vornehmen.

MSCI wird weiterhin Wertpapiere streichen, die von den indonesischen Behörden im Rahmen des HSC-Rahmenwerks identifiziert wurden, und die Daten zur Offenlegung von Anteilseignern ab einem Anteil von 1 zur Anpassung der Free-Float-Schätzungen heranziehen.

MSCI begrüßt Rückmeldungen von Marktteilnehmern zu diesem Vorschlag zur Neuklassifizierung der MSCI Indonesia-Indizes bis zum 30. April 2027 und wird seine Entscheidung spätestens am 30. Juni 2027 bekannt geben. Weitere Einzelheiten finden Sie im Konsultationsdokument unter https://www.msci.com/index-consultations. Um an der Konsultation teilzunehmen, senden Sie uns bitte Ihre Rückmeldung per E-Mail an clientservice@msci.com.

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