KI braucht mehr als Nvidia - wer liefert die Rohstoffe für die Rechenzentren?

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Nvidia (ISIN: US67066G1040) steht für den Chipboom hinter der künstlichen Intelligenz. Doch hinter jeder digitalen Anwendung steht auch physische Infrastruktur: Rechenzentren benötigen Stromversorgung, Kühlung, Speichertechnik und zahlreiche elektromechanische Komponenten. Mit ihrem Ausbau wächst auch die Bedeutung der Materialien, aus denen diese Systeme entstehen.

Der Vermögensverwalter Sprott sieht deshalb neben Elektrifizierung und Verteidigung einen weiteren Nachfrageimpuls für Seltene Erden. In einer Marktveranstaltung im Juli verwies das Unternehmen auf Anwendungen in der Infrastruktur von Rechenzentren. Für Anleger erweitert sich damit eine Rohstoffgeschichte, die bislang häufig auf Elektroautos und Windkraft reduziert wurde.

Die entscheidende Frage lautet: Welche Projekte können zusätzliche, wirtschaftlich nutzbare Lieferquellen schaffen?

Die digitale Wirtschaft braucht leistungsfähige Magnete

Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 Elementen mit unterschiedlichen Einsatzgebieten. Für leistungsfähige Permanentmagnete sind insbesondere Neodym und Praseodym wichtig. Dysprosium und Terbium können deren Eigenschaften bei höheren Temperaturen verbessern.

Solche Magnete ermöglichen kompakte und effiziente Antriebe. In der Infrastruktur von Rechenzentren können sie beispielsweise in Motoren für Kühltechnik und in bestimmten Speicherkomponenten eingesetzt werden. Der Rohstoffbedarf entsteht somit über die technische Ausstattung der Anlagen.

Wie viel davon benötigt wird, hängt von der jeweiligen Bauweise ab. Nicht jedes Kühlsystem verwendet dieselbe Antriebstechnik. Dennoch eröffnet der Ausbau der digitalen Infrastruktur einen zusätzlichen Absatzbereich für Materialien, die bereits in Elektromobilität, Windkraft und industriellen Anwendungen gebraucht werden.

Ein zusätzlicher Nachfrageimpuls mit messbarer Größenordnung

Die Internationale Energieagentur untersucht diesen Materialbedarf im "Global Critical Minerals Outlook 2025". Sie stellt den für den Ausbau der Rechenzentrumskapazität bis 2030 benötigten Rohstoffbedarf der gesamten Nachfrage des Jahres 2024 gegenüber.

Bei Seltenen Erden liegt der ausgewiesene Wert bei mehr als drei Prozent. Die Zahl beschreibt eine Größenordnung des zusätzlichen Infrastrukturbedarfs gegenüber diesem Ausgangsjahr. Sie ist keine Prognose eines entsprechenden Marktanteils im Jahr 2030.

Für Anleger ist vor allem die breitere Nachfragebasis interessant. Rechenzentren ergänzen bestehende Anwendungen um einen weiteren industriellen Verbraucher. Zugleich bleibt die Versorgung abhängig davon, dass Bergbau, Aufbereitung und nachgelagerte Verarbeitung zusammen funktionieren.

Die Investmentfrage führt deshalb von den großen Technologieunternehmen zu den Projekten, die künftig geeignete Materialien liefern könnten.

St George entwickelt Seltene Erden und Niob in Brasilien

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt das Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Das etablierte Bergbaugebiet bietet vorhandene Infrastruktur und erfahrene Fachkräfte.

Die im August veröffentlichte Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Davon entfallen 75,2 Millionen Tonnen auf die geologisch besser abgesicherten Kategorien "Measured" und "Indicated".

Dieser Ressourcenteil weist nach Unternehmensangaben einen durchschnittlichen Neodym-Praseodym-Oxidgehalt von 0,69 Prozent auf. Araxá enthält damit jene Elemente, die für leistungsfähige Permanentmagnete besonders relevant sind.

Niob ergänzt die Seltenen Erden um einen zweiten industriellen Rohstoff. Es wird unter anderem zur Verbesserung der Eigenschaften von Stählen und Speziallegierungen eingesetzt. Sein möglicher wirtschaftlicher Beitrag muss ebenso durch technische Untersuchungen und Studien abgesichert werden.

Der nächste Prüfpunkt ist die Verarbeitung

St George arbeitet daran, die Ressource in eine belastbare Produktionsgrundlage zu übersetzen. Im September kündigte das Unternehmen Pilotversuche mit rund neun Tonnen repräsentativen Materials bei CIT-SENAI in Belo Horizonte an. Untersucht werden Mahlung, magnetische Trennung und Flotation.

Die Arbeiten sollen die Gewinnung eines Niobkonzentrats und die Vorbereitung weiterer Verarbeitungsschritte für Seltene Erden optimieren. Ergebnisse der Aufbereitungsversuche wurden für das vierte Quartal 2026 angekündigt.

Für Anleger liefern diese Untersuchungen einen konkreten Prüfpunkt: Ausbeuten, Produktqualität und Kosten müssen zeigen, welcher Teil des geologischen Potenzials wirtschaftlich erschlossen werden kann. Eine Mineralressource allein belegt noch keine wirtschaftlich gewinnbare Erzreserve.

Fazit

Der KI-Ausbau erweitert die Nachfragegeschichte für Seltene Erden um eine weniger bekannte Anwendung. Neben Elektrofahrzeugen, Windkraft und Verteidigung benötigt auch die Infrastruktur der digitalen Wirtschaft leistungsfähige technische Komponenten. Nvidia steht für die Rechenleistung; der materielle Unterbau reicht weit über Chips hinaus.

St George passt über Araxás Neodym- und Praseodymiumgehalte in dieses Thema. Die große definierte Ressource und das laufende Pilotprogramm geben Anlegern eine konkrete Grundlage, um die Entwicklung zu verfolgen. Eine Lieferbeziehung zu Nvidia oder zu Rechenzentrumsbetreibern ist damit nicht verbunden.

Araxá bleibt ein Entwicklungsprojekt. Entscheidend sind metallurgische Ausbeuten, verkaufsfähige Produkte, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen und Finanzierung. Hinzu kommen Rohstoffpreisrisiken und die mögliche Verwässerung durch weiteres Kapital.

Die nächsten Verarbeitungsergebnisse sollten deshalb mehr Gewicht erhalten als pauschale KI-Versprechen. Der digitale Ausbau schafft einen weiteren Nachfrageimpuls - ob St George daran wirtschaftlich teilhaben kann, entscheidet sich an der Umsetzung seines Projekts.

Quellen

https://www.mining.com/ai-emerges-as-new-driver-of-rare-earth-demand-sprott-says/

https://www.stgm.com.au/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germanys-defence-spending-boom-opens-opportunity-mittelstand-hcob-says-2026-09-22/

https://www.afr.com/companies/mining/lynas-to-buy-meteoric-for-968million-to-secure-brazil-rare-earths-20261001-p611yh

https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/voices/moving-beyond-hype-what-brazils-rare-earth-moment-actually-requires

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en

https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/2776976-2776976

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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