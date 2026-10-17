Die OHB-Aktie meldet sich mit einem spektakulären Kurssprung zurück. In der laufenden Woche gewann der Raumfahrttitel +21,42% und stieg auf 191,60 €. Damit reagiert der Kurs kräftig auf den vorherigen Absturz bis 155,40 €. Die Erholung verbessert das kurzfristige Bild, trifft aber auf eine aktivierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation und ein weiterhin bärisches Elliott-Wellen-Szenario. Chartanalyse zur OHB-Aktie Im Wochenchart ist eine große Schulter-Kopf-Schulter-Formation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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