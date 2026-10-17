Dieselmotor überholen oder elektrisch umrüsten? Janus Electric setzt auf eine zentrale Flottenentscheidung

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs beginnt für einen Flottenbetreiber nicht zwangsläufig beim Kauf eines neuen Lkw. Sie kann auch mit einer Werkstattentscheidung beginnen: Soll ein vorhandener Dieselmotor noch einmal überholt werden, oder lässt sich das Fahrzeug künftig elektrisch einsetzen?

Dieser Zeitpunkt ist wirtschaftlich interessant. Eine größere Reparatur bindet erneut Kapital an den bisherigen Antrieb. Gleichzeitig können Fahrgestell, Kabine und weitere Komponenten noch nutzbar sein. Wer über die nächste Betriebsphase entscheidet, muss deshalb Fahrzeugzustand, Restlebensdauer und künftige Betriebskosten gemeinsam betrachten.

Eine anstehende Reparatur verändert die Rechnung

Für europäische Transportunternehmen ist die Frage grundsätzlich relevant: Wie lassen sich Investitionen in emissionsärmere Transporte mit einem bereits vorhandenen Fuhrpark verbinden?

Nicht jedes Fahrzeug muss sofort ersetzt werden. Allerdings eignet sich auch nicht jeder ältere Lkw für eine elektrische Umrüstung. Technische Voraussetzungen, Nutzlast, Einsatzstrecken und Zulassung müssen passen.

Der entscheidende Vergleich umfasst daher mehrere Optionen: den Diesel weiterbetreiben, einen neuen Lkw anschaffen oder ein geeignetes Bestandsfahrzeug umrüsten. Die günstigste Lösung lässt sich nicht allein aus dem Preis eines Motors oder eines Umrüstsatzes ableiten. Finanzierung, Energieversorgung und verbleibende Fahrzeuglebensdauer beeinflussen die Gesamtrechnung.

Janus setzt am Wartungszeitpunkt an

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) verfolgt diesen Ansatz in Australien. In einem am 8. Oktober veröffentlichten Brancheninterview beschrieb Vorstandschef Ben Hutt die anstehende Motorüberholung als möglichen Einstiegspunkt für eine elektrische Umrüstung.

Janus ersetzt den Dieselantrieb geeigneter Fahrzeuge durch einen elektrischen Antrieb mit austauschbaren Batterien. Kabine, Fahrgestell und wesentliche Teile des vertrauten Fahrzeugs bleiben erhalten.

Nach den im Interview genannten Unternehmensangaben kostet eine typische Umrüstung etwa 150.000 bis 175.000 australische Dollar, abhängig von Fahrzeug und Konfiguration. Hutt stellt diese Investition den Kosten einer Motorüberholung gegenüber.

Das ist eine interessante Vertriebsargumentation, aber noch kein universeller Kostenvergleich. Der Beitrag erläutert nicht vollständig, welche Batterie-, Infrastruktur- und Serviceleistungen in jedem angebotenen Paket enthalten sind.

Das Einsatzprofil entscheidet

Janus konzentriert sich laut Interview besonders auf intensiv genutzte Fahrzeuge mit planbaren Strecken, regelmäßiger Rückkehr zum Depot oder geschlossenen Transportkreisläufen.

Dort lassen sich Energiebedarf und Fahrzeugverfügbarkeit vergleichsweise gezielt organisieren. Ein Betreiber kann prüfen, wie viele Kilometer tatsächlich gefahren werden, wann ein Fahrzeug zurückkehrt und welche Energieversorgung benötigt wird.

Für europäische Leser liegt hier der wichtigste Bezug. Regionale und depotgebundene Transporte stellen andere Anforderungen als wechselnde Langstreckenfahrten. Eine passende elektrische Lösung muss zum konkreten Auftrag passen.

Die australischen Erfahrungen lassen sich deshalb als Betriebskonzept diskutieren. Sie belegen jedoch weder eine europäische Zulassung noch einen bereits erschlossenen europäischen Absatzmarkt für Janus.

Betriebskosten als zweiter Hebel

Im Interview berichtet Janus von Kosten je Kilometer, die in seiner betriebenen Flotte ungefähr 30 Prozent unter denen von Diesel liegen.

Diese Angabe ist ein Unternehmenswert aus bestimmten Einsatzbedingungen. Ohne detaillierte Vergleichsmethodik lässt sie sich nicht auf sämtliche Fahrzeuge oder europäische Strom- und Dieselpreise übertragen.

Dennoch erklärt sie, warum die Umrüstung über eine reine Emissionsentscheidung hinausgeht. Wer ein Fahrzeug stark auslastet, kann über seine Betriebsdauer erhebliche Energiekosten ansammeln. Auch Wartungsaufwand und Werkstattzeiten beeinflussen das Ergebnis.

Für eine belastbare Kundenentscheidung wären deshalb nachvollziehbare Vergleichsrechnungen wichtig: gleiche Transportaufgabe, vergleichbare Fahrzeugauslastung und vollständige Kosten über einen definierten Zeitraum.

Praktische Erfahrungen statt reiner Konzeptphase

Zum Juni 2026 nennt der Beitrag 28 Janus-Lkw, mehr als 750.000 elektrische Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel. Diese Angaben stimmen in ihrer Größenordnung mit der zuvor vorgelegten August-Präsentation überein.

Damit verfügt Janus über praktische Betriebserfahrungen. Sie können helfen, geeignete Fahrzeuge und Einsatzprofile auszuwählen sowie den Umrüstungsprozess weiterzuentwickeln.

Mit zusätzlichen Kunden wachsen allerdings auch die Anforderungen an Werkstattkapazitäten, technische Betreuung und Ersatzteilversorgung. Ein überzeugender Einzelumbau muss sich in einem wiederholbaren Prozess wirtschaftlich umsetzen lassen.

Fazit

Die anstehende Überholung eines Dieselmotors eröffnet einen konkreten Zeitpunkt, um über die Zukunft eines Lkw nachzudenken. Für Betreiber geht es darum, ob eine weitere Investition in den bisherigen Antrieb oder eine elektrische Lösung besser zur nächsten Betriebsphase passt.

Janus adressiert diese Entscheidung mit der Weiterverwendung geeigneter Fahrzeuge und einem elektrischen Antriebssystem. Die genannten Umrüstungspreise und Betriebserfahrungen machen den Ansatz greifbar. Die berichteten Kostenvorteile müssen jedoch anhand vollständiger, kundenspezifischer Rechnungen beurteilt werden.

Für europäische Leser ist vor allem die Investitionslogik relevant. Eine Übertragung würde technische Eignung, Zulassung, lokale Betreuung und passende Energieversorgung voraussetzen. Anleger sollten beobachten, ob Janus seine Umrüstungen effizient wiederholen kann und Kunden auf dieser Grundlage weitere Fahrzeuge bestellen. Die Chance liegt in einem zusätzlichen Weg zur Elektrifizierung: Eine ohnehin anstehende Werkstattentscheidung könnte für geeignete Lkw zum Ausgangspunkt einer neuen elektrischen Betriebsphase werden.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

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Land: Australien

ISIN: AU0000395626

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