Die Deutsche Telekom hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der 3. Fußball-Liga bis 2031 gesichert. Pro Saison kann der Konzern damit weitere 380 Spiele auf seiner Streamingplattform MagentaSport anbieten. Interessant ist der Zeitpunkt: Während der Fußball-Weltmeisterschaft gewann MagentaTV rund eine Million neue Kunden. Bei einem Aktienkurs von 25,89 € stellt sich nun die Frage, ob die Telekom daraus ein dauerhaft profitableres Geschäft entwickeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de