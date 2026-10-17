Elon Musks Firmenimperium könnte vor dem nächsten großen Umbau stehen. Analysten von Barclays halten eine Fusion zwischen SpaceX und Tesla inzwischen für zunehmend wahrscheinlich. Eine Ankündigung könnte sogar noch vor Jahresende erfolgen. Andere Beobachter rechnen mit einem Zusammenschluss im Laufe des Jahres 2027. Das Ergebnis wäre ein Technologiekonzern mit einem aktuellen kombinierten Börsenwert von rund 3,3 Billionen US$. Doch was bedeutet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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