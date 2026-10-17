Die AMD-Aktie steckt nach ihrem neuen Allzeithoch in einer scharfen Korrektur. Am Freitag verlor der Chipkonzern -5,95% und fiel auf 528,75 US$. Vom Rekordhoch bei 660,00 US$ beträgt das Minus damit bereits rund -20%. Beim Höchststand hatte AMD erstmals die Billionenmarke beim Börsenwert überschritten - nun warnen die Indikatoren vor weiteren Verlusten. Chartanalyse zur AMD-Aktie Nach dem Ausbruch über 565,00 US$ beschleunigte sich die Rallye zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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