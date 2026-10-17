Berlin - Die Fraktionschefs von SPD und Union, Matthias Miersch und Thorsten Frei, besuchen am Montag die Nato-Ostflanke in Litauen.
"Wir wollen uns ein Bild von der Lage an der Nato-Ostflanke machen und dort auch die deutschen Soldaten der Litauen-Brigade besuchen", sagte Miersch dem Nachrichtenportal T-Online. Eine Begleitung von Journalisten sei nicht vorgesehen. "Journalisten nehmen wir nicht mit, weil wir keine Showveranstaltung machen", so der SPD-Politiker.
Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Weißrussland. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlt sich das Land in besonderem Maße bedroht. Bis Ende 2027 soll in dem Land eine voll einsatzfähige deutsche Kampfbrigade ("Panzerbrigade 45") stehen, die 4.800 Soldaten und 200 zivile Mitarbeiter umfasst. Die Brigade gilt als "Leuchtturmprojekt" der sogenannten Zeitenwende.
"Wir wollen uns ein Bild von der Lage an der Nato-Ostflanke machen und dort auch die deutschen Soldaten der Litauen-Brigade besuchen", sagte Miersch dem Nachrichtenportal T-Online. Eine Begleitung von Journalisten sei nicht vorgesehen. "Journalisten nehmen wir nicht mit, weil wir keine Showveranstaltung machen", so der SPD-Politiker.
Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Weißrussland. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlt sich das Land in besonderem Maße bedroht. Bis Ende 2027 soll in dem Land eine voll einsatzfähige deutsche Kampfbrigade ("Panzerbrigade 45") stehen, die 4.800 Soldaten und 200 zivile Mitarbeiter umfasst. Die Brigade gilt als "Leuchtturmprojekt" der sogenannten Zeitenwende.
© 2026 dts Nachrichtenagentur