Am Montag, den 26. Oktober halten das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) und GX Acceleration Agency den Global GX(GGX)-Finanzgipfel im Tokyo Prince Hotel und online ab. Auf dem Gipfel werden die Gespräche über Transformationsfinanzierung, Dekarbonisierung der Industrie und die Rolle von Unternehmen und Finanzen bei der Förderung der Dekarbonisierung vorangetrieben. Zudem wird die Kooperation zwischen Regierung, Industrie und dem Finanzsektor gefördert, und die internationalen Regulierungsmaßnahmen sollen in Richtung Emissionsminderungen und Wachstum gelenkt werden.

Überblick über den GGX-Finanzgipfel

Datum: 26. Oktober 2026 10:00-16:20 (JST, GMT+9:00)

Veranstaltungsort: Tokyo Prince Hotel (Tokio) (3-3-1 Shiba-Koen, Minato-ku, Tokyo 105-8560, Japan)

Veranstalter: Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI), GX Acceleration Agency

Mitveranstalter: GX Future Consortium

Format: Hybrid (vor Ort und online)

Sprache: Japanisch/Englisch (mit Simultandolmetschen für Englisch/Japanisch)

Presseregistrierung

Bitte registrieren Sie sich auf der unten angegebenen offiziellen Website.

Website für die Registrierung *Bitte registrieren Sie sich über den Link auf der offiziellen Website.

https://ggxf-summit.go.jp/english/index.html

Registrierungsfrist

Vorregistrierungsfrist für Autoren/Fotografen/Kameraleute (Vor-Ort-Teilnahme): Montag, 19. Oktober 2026, 17:00 JST

Vorregistrierungsfrist für Autoren (Online-Teilnahme): Donnerstag, 22. Oktober 2026 JST

*Wenn sich das Datum des Gipfels nähert, werden die Teilnahmebescheinigung für die "Vor-Ort-Teilnahme" bzw. der Link für die "Online-Teilnahme" per E-Mail gesendet.

Programm

10:00-10:05 Eröffnungsbemerkungen (*vorab aufgezeichnete Session)

TSUTSUI Yoshinobu (Vorsitzender, GX Acceleration Agency)



10:05-10:10 Eröffnungsvortrag (*vorab aufgezeichnete Session)

Rt Hon Lord Alok Sharma KCMG (Vorsitzender, Transition Finance Council)



10:10-10:20 Grundsatzrede 1 "In Richtung der globalen Dekarbonisierung: Energiewende in Asien und Japans Rolle"

Asiens Dekarbonisierung ist der Schlüssel zur Erreichung weltweiter Klimaneutralität. Welche Beiträge könnte die GX-Politik Japans angesichts der Herausforderungen, denen sich das von fossilen Energien abhängige Asien gegenübersieht, leisten, um die Energiewende in Asien unter Berücksichtigung der regionalen Bedingungen zu unterstützen?



ISHII Naoko (Direktor und Professor, Center for Global Commons, Universität Tokio)



10:20-11:20 Podiumsdiskussion 1 "Globale Trends, die den grünen Wandel prägen"

Krise in Hormuz, steigende Energiepreise, neues Interesse an industrieller Wettbewerbsfähigkeit, KI-/rechenzentrumsbasierter Anstieg des Strombedarfs. Die Faktoren, die die Agenda für den gründen Wandel (GX) bestimmen, ändern sich schnell. Vor diesem Hintergrund werden die Implikationen für GX-Richtlinien untersucht und bewertet, wie das dreifache Mandat aus Energiesicherheit, Wachstum und Dekarbonisierung erreicht werden kann. Die Implikationen für asiatische Wirtschaften mit starken Beziehungen zu Japan werden ebenfalls besprochen.



Moderator

YONEYAMA Yasuaki (Direktor, Finanzen und Nachhaltigkeit, GX Acceleration Agency)



Podiumsredner

ARIMA Jun (Projektprofessor, Graduate School of Public Policy (GraSPP), Universität Tokio (U-tokyo) /Oberrat, Japanische Organisation für Metall- und Energiesicherheit (JOGMEC))

Sean Kidney (CEO und Mitgründer, oberstes Führungsteam, Climate Bonds Initiative)

Sherry Madera (Chief Executive Officer, CDP)

Mary L. Schapiro (Stellvertretende Vorsitzende für globale öffentliche Politik bei Bloomberg L.P., wo sie zudem Sonderberaterin des Gründers und Vorsitzenden ist; stellvertretende Vorsitzende der Glasgower Finanzallianz für Netto-Null (GFANZ)) (*vorab aufgezeichnete Session)

YAMASAKI Ryo (Sonderberater, Abteilung für Energieinvestitionen, Büro des Chefökonomen für Energie, Internationale Energieagentur (IEA)) (*virtuelle Teilnahme)



11:40-11:50 Spezieller Vortrag 1 "Von der Bekanntgabe zur Maßnahme und weiter auf die Märkte: Beschleunigung von GX durch Wissen und Anwendung"

Unter Betrachtung von GX als Investition in Wachstum anstatt bloße Kosten wird erörtert, wie sich Unternehmenstransformation und Marktentwicklung gegenseitig verstärken können. Zudem wird untersucht, wie das neu eingerichtete GX Future Consortium mittels seines zweifachen Fokus auf "Wissen" und "Anwendung" dazu beitragen kann, Bekanntgabe und Dialog in Maßnahmen umzusetzen, die zu einer konkreten Finanzierung und Implementierung führen.



ITO Kunio (Direktor von Hitotsubashi CFO Education and Research Center Professor emeritus Universität Hitotsubashi Vorsitzender des GX Future Consortium)



11:50-12:00 Spezieller Vortrag 2 "Voranbringen der Transitionsfinanzierung: Globaler Fortschritt und weiterer Weg"

Hier wird der Fortschritt der Transitionsfinanzierung weltweit sowie die Arbeit von ICMA in diesem Bereich beleuchtet. Zudem werden die Herausforderungen und der weitere Weg zum Voranbringen der Transitionsfinanzierung und der Lenkung von Kapital in Richtung des Wandels der Realwirtschaft untersucht.

Nicholas Pfaff (Stellvertretender CEO, International Capital Market Association (ICMA))



12:00-12:20 Spezielle Diskussion "Investition in reale Emissionsminderungen" (*vorab aufgezeichnete Session)

Wie können Investoren über die Dekarbonisierung des Portfolios hinausgehen und Kapital auf Investitionen lenken, die wesentliche Emissionsminderungen in der Realwirtschaft fördern? Aus Sicht des Impact Investing erörtert dieser Dialog, wie Investoren identifizieren können, wo ihr Kapital den größten Einfluss haben kann, wie das Finanzwesen zur Lösung systemischer Herausforderungen wie dem Klimawandel beigetragen hat und was als nächstes passieren muss, damit das Kapital die Transformation in der Realwirtschaft unterstützen kann.



Amit Bouri (Chief Executive Officer und Mitgründer, Global Impact Investing Network (GIIN))

IOMORI Kanae (Direktor, Kreditwesen, GX Acceleration Agency)



13:30-13:45 Gastkommentare

KATO Masahiko (Präsident CEO, Mizuho Bank, Ltd./ Vorsitzender, The Japanese Bankers Association) (*vorab aufgezeichnete Session)

UCHIDA Kazuto (Präsident, Government Pension Investment Fund)



13:45-14:00 Grundsatzrede 2 POWERR GX für Japans Wachstum und Energieresilienz"

Angesichts der bedeutenden Transformation der globalen Energielandschaft stellen wir die aktuellen Entwicklungen im Bereich GX (Grüner Wandel) in Japan und der Welt vor, darunter die kürzlich vorgestellte Initiative der japanischen Regierung, "POWERR GX".



ITO Sadanori (Generaldirektor, GX Policy Group, Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI))



14:00-15:00 Podiumsdiskussion 2 "Upscaling der Transitionsfinanzierung: Kapitalmobilisierung für die reale Dekarbonisierung"

Diese Diskussion beleuchtet die Entwicklung internationaler Richtlinien für die Transitionsfinanzierung sowie Politik- und Marktinitiativen in verschiedenen Jurisdiktionen und untersucht zentrale Herausforderungen und potenzielle Lösungen für die Projektentwicklung und Kapitalmobilisierung in verschiedenen Märkten und aufstrebenden Wirtschaften.



Moderator

HAYASHI Reiko (Leitende Beraterin, Internationale Kapitalmarktvereinigung)



Podiumsredner

HAYASHI Sho (Policy Fellow für Energiewandel und Finanzen, Asia Zero Emission Center, Wirtschaftsforschungsinstitut für ASEAN und Ostasien)

ISHIKAWA Tomohiro (Chief Transition Engagement Officer, Abteilung für nachhaltiges Wirtschaften, MUFG Bank, Ltd.)

Marlene Puffer (Vorsitzende, Taxonomy and Transition Planning Council, Business Future Pathways, Kanada) (*virtuelle Teilnahme)

Robert Youngman (Teamleiter, Green Finance and Investment, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD))



15:15-16:15 Podiumsdiskussion 3 "GX-Industrien als Treiber für neues Wachstum: Nutzung Japans Stärken für neue Industrie- und Investitionsmöglichkeiten"

Hier werden die Bedingungen und Initiativen untersucht, die notwendig sind, um neue Industriecluster zu unterstützen, die ein GX-geführtes Wachstum fördern können, wobei regionale Stärken genutzt und Überlegungen zu wirtschaftlicher Sicherheit und Lieferkette berücksichtigt werden, und um nachhaltige industrielle Ökosysteme zu schaffen.



Moderator

UMADA Takaaki (Direktor, FoundX, Universität Tokio)



Podiumsredner

INOUE Toshihiko (Managing Executive Officer Chief Operating Officer, Unternehmensplanung, THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC.)

NAITO Yutaka (Geschäftsführer, Leiter GX und Nachhaltigkeit, BlackRock Japan)

Akifumi Chris Takigawa (Leiter Marktentwicklung Japan, Strategie, Newlab)

und weitere





Hier werden die Bedingungen und Initiativen untersucht, die notwendig sind, um neue Industriecluster zu unterstützen, die ein GX-geführtes Wachstum fördern können, wobei regionale Stärken genutzt und Überlegungen zu wirtschaftlicher Sicherheit und Lieferkette berücksichtigt werden, und um nachhaltige industrielle Ökosysteme zu schaffen. UMADA Takaaki (Direktor, FoundX, Universität Tokio) INOUE Toshihiko (Managing Executive Officer Chief Operating Officer, Unternehmensplanung, THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC.) NAITO Yutaka (Geschäftsführer, Leiter GX und Nachhaltigkeit, BlackRock Japan) Akifumi Chris Takigawa (Leiter Marktentwicklung Japan, Strategie, Newlab) und weitere 16:15-16:20 Schlusswort

SHIGETAKE Naoki (COO, GX Acceleration Agency)

*Die oben genannten Programme und Referenten können nach Ermessen des Veranstalters geändert werden.

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Contacts:

Registrierungsstelle für den GGX-Finanzgipfel 2026 (E-Mail: ggxf-summit-reg@convention.co.jp)