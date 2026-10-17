Berlin - Der Vorstandsvorsitzende der DWS, Stefan Hoops, sieht Deutschland vor einem "goldenen Jahrzehnt" mit jährlichen Wachstumsraten von bis zu vier Prozent, wenn die Bundesregierung die Reformen wie geplant umsetzt. Er sei überzeugt, dass in den 2030er Jahren drei bis vier Prozent Wirtschaftswachstum erreicht werden könnten, sagte Hoops der "Bild". Davon würde die gesamte Bevölkerung profitieren. Voraussetzung dafür sei ein großes Reformpaket.



"Wir erleben den ersten Schritt: Der Staat hat die Wirtschaft angekurbelt. Da muss man sagen: Hochachtung, die Regierung hat genau das erreicht, was sie wollte. Jetzt kommt der schwierige Teil, wir brauchen Reformen: die Arbeitswelt, die Rente, der Bürokratieabbau und weitere Themen. Das macht keinen Spaß", sagte Hoops. Wenn man aber steigende Löhne, Investitionen und all die Dinge wolle, die uns wichtig seien, müsse man das Potenzialwachstum Deutschlands erhöhen. "Das gelingt nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung."



Hoops sagte, auch frühere Generationen hätten vor großen Aufgaben gestanden. Heute müssten wir unsere globale Wettbewerbsfähigkeit wieder stärken. Wir arbeiten weniger als Menschen in anderen Ländern und gehen im Vergleich relativ früh in Rente. Das muss sich teilweise ändern, sagte Hoops. Für die Betroffenen sei das hart. Aber diese gemeinsame Anstrengung ist nötig, damit wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren ein goldenes Jahrzehnt erleben können, sagte der DWS-Chef.





© 2026 dts Nachrichtenagentur