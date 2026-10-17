Die Rheinmetall-Aktie hat zum Wochenschluss kräftig angezogen und mit einem Plus von +6,26% bei 1.090,20 € geschlossen. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Tage fort, denn allein seit dem Tief der Vorwoche hat der Kurs bereits wieder deutlich Boden gutgemacht. Hinter der Bewegung steckt diesmal nicht die eine große Rheinmetall-Meldung, sondern eine Mischung aus geopolitischen Entwicklungen, neuen Unternehmensnachrichten und einer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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