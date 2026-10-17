Tests mobiler Apps in einfachem Englisch können jetzt in der TestMU AI-Cloud von jedem Mac-, Windows- oder Linux-Rechner aus auf echten Android- und iOS-Geräten ausgeführt werden, mit einer Live-Ansicht des Geräts auf dem Laptop des Entwicklers

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die agentenbasierte, KI-gestützte Full-Stack-Quality-Engineering-Plattform, kündigte die Unterstützung realer Geräte in Kane CLI an. Entwickler können jetzt eine mobile App in der TestMu AI-Cloud direkt vom Terminal aus auf einem echten Smartphone oder Tablet testen: sie geben in einfachem Englisch ein, was sie testen möchten, und Kane geht die App auf einem realen Android- oder iOS-Gerät durch.

Bis jetzt erforderte das Testen einer mobilen App eine Reihe von Smartphones oder eine separate Gerätefarm außerhalb des Workflows des Entwicklers. Durch die Unterstützung realer Geräte eliminiert Kane CLI diese Abhängigkeit, indem es Zugriff auf die Cloud für Tests auf realen Geräten bietet. Mit Kane CLI auf realen Geräten erhalten Teams:

Reale Android- und iOS-Geräte von jedem Terminal aus. Kane CLI öffnet ein echtes Gerät in der TestMu AI-Cloud und bewegt sich anhand von Prompts in natürlicher Sprache durch die App. Entwickler wählen ein Modell und eine OS-Version aus oder lassen die Cloud ein verfügbares Gerät zuweisen.

Kane CLI öffnet ein echtes Gerät in der TestMu AI-Cloud und bewegt sich anhand von Prompts in natürlicher Sprache durch die App. Entwickler wählen ein Modell und eine OS-Version aus oder lassen die Cloud ein verfügbares Gerät zuweisen. Live-Ansicht des Geräts. Der Bildschirm der echten Geräte wird in einem eigenen Fenster auf dem Laptop des Entwicklers geöffnet und in Echtzeit aktualisiert, sodass Teams die Testausführung verfolgen können.

Der Bildschirm der echten Geräte wird in einem eigenen Fenster auf dem Laptop des Entwicklers geöffnet und in Echtzeit aktualisiert, sodass Teams die Testausführung verfolgen können. Gespeicherte, abspielbare Tests. Bei jeder Ausführung wird der Test gespeichert, sodass er später abgespielt werden kann, ohne dass die KI erneut entscheiden muss. Der Test kann mit einem einzigen Befehl im großen Maßstab erneut im Cloud-Grid ausgeführt werden.

Bei jeder Ausführung wird der Test gespeichert, sodass er später abgespielt werden kann, ohne dass die KI erneut entscheiden muss. Der Test kann mit einem einzigen Befehl im großen Maßstab erneut im Cloud-Grid ausgeführt werden. Ergebnisse in Test Manager. Jeder Test, seine Schritte und Screenshots landen wie jeder andere Kane-Test in TestMu AI Test Manager.

Jeder Test, seine Schritte und Screenshots landen wie jeder andere Kane-Test in TestMu AI Test Manager. Weniger Einrichtungsaufwand. Android-Berechtigungen und iOS-Warnungen werden automatisch bearbeitet, und App-Builds (.apk, .aab, .ipa) werden einmal hochgeladen und bei weiteren Ausführungen wiederverwendet.

"Bisher haben Teams Tests realer Geräte im Rahmen der Qualitätssicherung mobiler Apps immer aufgeschoben, da dafür Hardware, ein Mac und ein separates Tool erforderlich waren. Wir wollten, dass dafür nur eine Zeile im Terminal benötigt wird", sagte Mudit Singh, Mitgründer, TestMu AI. "Mit Kane CLI kann ein Entwickler auf einem beliebigen Laptop einen Test in einfachem Englisch beschreiben, seine Ausführung auf einem realen Smartphone in der Cloud beobachten und mit derselben Zuversicht liefern, wie ein Team mit einem umfassenden Gerätelabor."

Die Unterstützung realer Geräte ist derzeit in Kane CLI 0.9.0 und höher für Kunden mit KaneAI Max oder KaneAI-Credits mit Real Device Plus Automation Cloud verfügbar. Informationen zum Start finden Sie unter testmuai.com/kane-cli.

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine agentenbasierte, KI-gestützte Full-Stack-Quality-Engineering-Plattform, die Teams in die Lage versetzt, auf intelligente Weise zu testen und schneller zu versenden. Sie bietet End-to-End-KI-Agenten die Möglichkeit, die Softwarequalität zu planen, zu erstellen, auszuführen und zu analysieren, um Tests von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in jedem beliebigen Umfang über echte Geräte, echte Browser und maßgeschneiderte reale Umgebungen hinweg zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter testmuai.com.

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