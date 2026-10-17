Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die US-Regierung für die Aussetzung der neuen Sanktionen gegen Russland scharf kritisiert.



"Es ist wichtig, dass auch jeder in Amerika erkennt, was wirklich geschieht", teilte Selenskyj am Samstag mit. "Zu einem Zeitpunkt, an dem die Russen einen derart massiven Angriff auf unseren Energiesektor durchgeführt haben, wurde in Amerika leider die Entscheidung getroffen, den Lindsey-Graham-Act völlig außer Acht zu lassen, der eigentlich wirklich wirksamen Druck auf Russland ausüben sollte, um diesen Krieg zu beenden." Dieses Gesetz hätte enorm helfen können - und könne es immer noch.



Russland versuche, in der Ukraine kurz vor dem Winter einen kompletten Blackout zu verursachen, so der ukrainische Präsident. "Russland versucht, Millionen unserer Menschen ohne Strom und Heizung zurückzulassen." Es bedürfe des Drucks, um dies zu stoppen. "Ein Aussetzen der US-Sanktionen, eine Lockerung des Drucks auf den Aggressor, finanzielle Belohnungen für Putin - all das ermutigt ihn nur, weiter anzugreifen. Wir dürfen keinen Boden preisgeben. Wir müssen weiter versuchen, den Krieg zu beenden. Ihn zu beenden, statt Putin jeden Grund zu geben, ihn auf unbestimmte Zeit fortzusetzen." Er danke allen, die sich "wirklich für den Frieden einsetzen und der Ukraine helfen".



US-Präsident Donald Trump hatte zuvor überraschend angekündigt, das vom US-Kongress beschlossene neue Sanktionspaket gegen Russland auszusetzen. Trump teilte mit, dass er dem Kongress eine entsprechende Benachrichtigung gesendet habe. Er berief sich dabei darauf, dass das Aussetzen der Sanktionen "im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten" liege.





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