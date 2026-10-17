Washington / Moskau / Kiew - Mit der Aussetzung neuer Sanktionen gegen Russland setzt US-Präsident Donald Trump die Ukraine weiter unter Druck und treibt seine Annäherung an Moskau voran. Das knapp vor einem Monat von Trump unterzeichnete Sanktionspaket gegen Russland sollte den Kreml wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck setzen. Die darin vorgesehenen Zölle ruhen nun bis auf Weiteres, wie aus einem am Freitag (Ortszeit) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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