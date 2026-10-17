HEILBRONN (dpa-AFX) - Hacker sind in das E-Mail-Konto der Heilbronner CDU eingebrochen und haben von dort Tausende Phishing-Nachrichten an Ministerien, andere politische Kontakte und auch Bundeskanzler Friedrich Merz verschickt. "Nach ersten Erkenntnissen ging die Mail an circa 6.500 Kontakte, von denen zahlreiche im sicherheitsrelevanten Bereich sind", sagte ein Sprecher der Heilbronner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wissen zum Beispiel, dass auch Nachrichten an den Bundeskanzler gingen."

Die Nachricht - die auch an die Redaktion der dpa gesendet wurde - erhält einen Einladungslink zu einer Veranstaltung mit prominenten Gästen. Die Polizei geht derzeit von einem Phishing-Versuch aus. Phishing ist eine der häufigsten Betrugsmaschen im Internet. Dabei versuchen Cyber-Kriminelle, durch Antworten auf gefälschte Nachrichten an sensible Daten wie Passwörter oder Bankinformationen zu gelangen./mxx/DP/zb