Berlin - Borussia Dortmund und der 1. FC Union Berlin haben sich am 6. Spieltag der 1. Bundesliga mit einem 0:0 unentschieden getrennt. Parallel dazu schlug der Hamburger SV den VfB Stuttgart 1:0. Werder Bremen verwandelte gegen den SC Paderborn einen 0:2-Rückstand in ein 2:2, die SV Elversberg gewann gegen den FC Augsburg mit 4:3 und Mainz 05 beim FC Schalke 04 mit 1:0. Für den BVB wäre die Tabellenführung damit nur vorläufig, denn der FC Bayern kann am Abend mit einem Sieg gegen Leipzig wieder vorbeiziehen.



An der Alten Försterei hatte Dortmund mehr vom Ball, fand aber kaum Wege durch die dicht gestaffelte Berliner Abwehr. Gute Gelegenheiten gab es erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nwaneri schoss Unions Torhüter Frederik Rönnow an, auf der anderen Seite hatte Gregor Kobel mit einem aufspringenden Freistoß von Kastriot Imeri Mühe. Nach der Pause vergab Maximilian Beier die bis dahin größte Chance knapp (57.).



Im Weserstadion geriet Werder Bremen gegen Paderborn zunächst klar ins Hintertreffen. Stefano Marino (18.) und Steffen Tigges (30.) trafen für den Aufsteiger, der damit seine ersten Auswärtstore der Saison erzielte. Niclas Füllkrug glich danach mit zwei Toren aus. Sein erster Treffer zählte nach Videoüberprüfung (59.), das 2:2 erzielte er per Handelfmeter (65.). Paderborns Torhüter Noll verhinderte mit zahlreichen Paraden Schlimmeres.



Elversberg legte gegen Augsburg einen Blitzstart hin. Lukas Petkov verwandelte im Nachschuss, nachdem FCA-Keeper Dahmen seinen Foulelfmeter zunächst abgewehrt hatte (4.). Lasse Günther erhöhte per Konter auf 2:0 (7.), Maximilian Rohr köpfte nach einer Ecke zum 3:0 ein (28.). Fabian Rieder verkürzte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Strafstoß (45.+9). Nach dem Seitenwechsel drängte Augsburg, Michael Gregoritsch verkürzte auf 3:2 (76.). Frederik Schmahl erhöhte auf 4:2 (89.), bevor Mert Kömür den FCA nur eine Minute später wieder heranholte (90.).



In Gelsenkirchen brachte Phillip Tietz Mainz in Führung (24.). Die Gäste hätten deutlich höher führen können, doch Schalkes Torhüter Loris Karius parierte mehrfach glänzend.



Im Hamburger Volksparkstadion entschied ein Distanzschuss die Partie. Nach einem Konter traf Miro Muheim aus rund 25 Metern in den Winkel (88.). Stuttgart hatte zuvor die besseren Chancen gehabt: Deniz Undav traf den Pfosten (38.), später verhinderte HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes mit einem Reflex gegen Undav die Führung der Gäste (58.). Auf Hamburger Seite traf Yussuf Poulsen die Latte (53.).





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