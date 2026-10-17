Berlin (ots) -Dr. Christoph Weltecke aus Korbach (Hessen) wird der nächste Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Die 73. Delegiertenversammlung wählte den 50-Jährigen im Roten Rathaus in Berlin mit überwältigender Mehrheit zum Nachfolger des 64-jährigen Niedersachsen Karl-Heinz Banse. Die Übergabe der Amtsgeschäfte erfolgt zum Ende der Amtszeit Banses am 26. Februar 2027."Nur mit starken Verbänden können wir das Feuerwehrsystem in unserem Land weiterentwickeln und gleichzeitig das bewahren, was sich bewährt hat. Der DFV nimmt dabei eine Führungsrolle ein. Mein Verständnis von Führung ist die Moderation, die Diskussion um den besten Weg und sodann die Entscheidung und Beschaffung der notwendigen Ressourcen", gab Weltecke als Ziel seiner Präsidentschaft aus. Der Deutsche Feuerwehrverband vertritt mehr als 1,4 Millionen Menschen in den Freiwilligen Feuerwehren, Jugend-, Berufs- und Werkfeuerwehren. Die Feuerwehren sind eine starke Gemeinschaft und ein verlässlicher Partner für Sicherheit. Die flächendeckende Gefahrenabwehr trägt der dichten Besiedlung Deutschlands Rechnung und bringt den Bürgern schnelle Hilfe an jedem Ort."Ich bin mir sicher, dass der Deutsche Feuerwehrverband mit Dr. Christoph Weltecke an der Spitze sicher in die Zukunft gehen wird - dass er das Vertrauen der Feuerwehrangehörigen hat, hat das Ergebnis heute gezeigt", freute sich Karl-Heinz Banse.Der gebürtige Neerdarer in der Gemeinde Willingen (Upland) ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie Arbeitsrecht. Sein Weg in der Feuerwehr führte ihn über die Jugendfeuerwehr in Führungspositionen im Kreis Waldeck-Frankenberg, wo er bis heute als Einsatz- und Führungskraft in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist. Von 1999 bis 2011 war er Mitglied der Landesjugendfeuerwehrleitung der Hessischen Jugendfeuerwehr, zuletzt als stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart. "Kinder- und Jugendfeuerwehren vermitteln weit mehr als nur Feuerwehrtechnik. Sie leben echte Werte wie Gemeinschaft, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und demokratisches Miteinander. Und gerade für den Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehren im ländlichen Raum ist die Jugendarbeit entscheidend", gab Weltecke seiner Überzeugung Ausdruck.Seit 2010 ist Dr. Weltecke Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes Hessen, seit 2016 Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Im DFV-Präsidium ist er für die Facharbeit in den Bereichen Ausbildung sowie Leitstellen und Digitalisierung zuständig. Zudem ist Weltecke im Bereich der Internationalen Beziehungen aktiv und Vorsitzender der Kommission "Freiwillige Feuerwehren" des Weltfeuerwehrverbandes CTIF.Bilder von Dr. Christoph Weltecke stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6373026