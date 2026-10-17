München - Der FC Bayern München hat am 6. Spieltag der 1. Bundesliga RB Leipzig mit 6:1 besiegt.



Die Münchner übernahmen von Beginn an die Kontrolle und setzten die Leipziger Defensive mit hohem Pressing und schnellem Kombinationsspiel unter Druck. In der 12. Minute brachte Luis Diaz die Gastgeber nach einem präzisen Zuspiel von Joshua Kimmich in Führung. Pavlovic erhöhte in der 26. Minute, nachdem Diaz den Angriff vorbereitet hatte. Acht Minuten später baute Michael Olise den Vorsprung nach einem Doppelpass mit Kane auf 3:0 aus (34. Minute).



Auch nach der Pause fand Leipzig kaum Mittel gegen die dominanten Bayern. Bereits in der 47. Minute erzielte Diaz mit einem platzierten Abschluss seinen zweiten Treffer des Abends. Harry Kane erhöhte in der 53. Minute auf 5:0, nachdem Daniel Brown den Engländer im Strafraum in Szene gesetzt hatte. Diaz machte in der 69. Minute seinen Dreierpack perfekt, indem er nach einer kurz ausgeführten Ecke zum 6:0 traf.



RB Leipzig kam über weite Strecken kaum zu gefährlichen Offensivaktionen. Torhüter Maarten Vandevoordt verhinderte mit mehreren Paraden einen noch höheren Rückstand. In der Schlussphase gelang Leipzig zumindest noch ein Tor. Andrija Maksimovic nutzte in der 1. Minute der Nachspielzeit die nachlassende Kompaktheit der Münchner Defensive und traf zum 1:6.





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