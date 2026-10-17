Hannover - Hannover 96 und der FC St. Pauli haben sich am 8. Spieltag der 2. Bundesliga in Hannover mit 1:1 getrennt.



Hannover suchte früh den Weg nach vorne und kam in der Anfangsphase zu einem vermeintlichen Führungstreffer. Husseyn Chakroun hatte nach einer Offensivaktion den Ball im Tor untergebracht, doch der Treffer wurde nach Überprüfung durch den Videoassistenten aberkannt.



Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften nur vereinzelt zu klaren Abschlüssen kamen. Besonders bitter für die Gastgeber war ein Kopfball von Virgil Ghita nach einer Ecke, der in der 29. Minute an der Latte landete.



Als vieles auf ein torloses Unentschieden zur Pause hindeutete, schlug St. Pauli zu. Abdoulie Ceesay erzielte in der 1. Minute der Nachspielzeit das 1:0 für die Gäste. Nach einer Flanke von Louis Oppie setzte sich der Angreifer im Strafraum durch und traf per Kopf ins rechte Eck.



Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Hannover den Druck und wurde dafür belohnt. Husseyn Chakroun stellte in der 48. Minute auf 1:1. Der Ausgleich verlieh den Hausherren zusätzlichen Schwung. Die Gäste blieben jedoch gefährlich: In der 73. Minute traf Abdoulie Ceesay nach einem Zuspiel von Fujita den linken Pfosten und verpasste damit knapp seinen zweiten Treffer.





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