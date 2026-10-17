Ramallah - Israelische Siedler haben am Samstag offenbar eine diplomatische Delegation aus Vertretern Frankreichs, Belgiens und Polens im Westjordanland angegriffen.
Die Delegation soll sich zuvor an der Olivenernte in dem Dorf Taybeh östlich von Ramallah beteiligt haben, heißt es in übereinstimmenden Berichten. Vermummte israelische Siedler sollen die Scheiben eines belgischen Konsulatsfahrzeugs eingeschlagen und Ausweispapiere verlangt haben.
Unter den Angegriffenen ist eigenen Angaben zufolge Bernard Baudoux, Bürgermeister der nordfranzösischen Stadt Aulnoye-Aymeries. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie er nach dem Angriff am Boden liegt. Auf Facebook schrieb er, er sei mit Eisenstangen geschlagen und mit Füßen getreten worden. Es sei ihm gelungen zu flüchten und nun gehe es ihm gut. Er werde sich weiterhin für Frieden einsetzen.
Die Delegation soll sich zuvor an der Olivenernte in dem Dorf Taybeh östlich von Ramallah beteiligt haben, heißt es in übereinstimmenden Berichten. Vermummte israelische Siedler sollen die Scheiben eines belgischen Konsulatsfahrzeugs eingeschlagen und Ausweispapiere verlangt haben.
Unter den Angegriffenen ist eigenen Angaben zufolge Bernard Baudoux, Bürgermeister der nordfranzösischen Stadt Aulnoye-Aymeries. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie er nach dem Angriff am Boden liegt. Auf Facebook schrieb er, er sei mit Eisenstangen geschlagen und mit Füßen getreten worden. Es sei ihm gelungen zu flüchten und nun gehe es ihm gut. Er werde sich weiterhin für Frieden einsetzen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur