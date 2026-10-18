Berlin - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat von seiner Partei vor dem anstehenden Parteitag im Januar ein Bekenntnis zur Übernahme von Verantwortung gefordert. "Ich will, dass die SPD immer ausstrahlt: Wir wollen Verantwortung", sagte er der "Bild am Sonntag".
Der Parteivorsitzende ermahnte die Sozialdemokraten, Selbstbeschäftigung sein zu lassen und sich stattdessen um die Probleme Deutschlands zu kümmern. In Zeiten, in denen Krisen und Kriege das Leben massiv beeinflussten, in denen das Wachstum zurückkomme und die Investitionen im Land vorangebracht werden müssten, habe die SPD keine Zeit, sich um sich selbst zu drehen, so Klingbeil.
Ob Klingbeil, der auch Vizekanzler und Finanzminister in der Bundesregierung ist, noch einmal für den Parteivorsitz kandidiert, ließ er bislang offen. "Entscheidungen für das Land - darum geht es", so der SPD-Politiker. Und dafür brauche man die bestmögliche Aufstellung.
Der Parteivorsitzende ermahnte die Sozialdemokraten, Selbstbeschäftigung sein zu lassen und sich stattdessen um die Probleme Deutschlands zu kümmern. In Zeiten, in denen Krisen und Kriege das Leben massiv beeinflussten, in denen das Wachstum zurückkomme und die Investitionen im Land vorangebracht werden müssten, habe die SPD keine Zeit, sich um sich selbst zu drehen, so Klingbeil.
Ob Klingbeil, der auch Vizekanzler und Finanzminister in der Bundesregierung ist, noch einmal für den Parteivorsitz kandidiert, ließ er bislang offen. "Entscheidungen für das Land - darum geht es", so der SPD-Politiker. Und dafür brauche man die bestmögliche Aufstellung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur