Die Palantir-Aktie wird nach ihrem neuen Rekordhoch von heftigen Gewinnmitnahmen erfasst. Am Freitag brach der KI-Titel um -7,22% auf 186,03 US$ ein. Damit steht der Kurs unmittelbar an einer wichtigen Unterstützung. Der RSI liefert ein Verkaufssignal, während eine bärische Divergenz im MACD vor nachlassendem Momentum warnt. Langfristig bleibt das Elliott-Wellen-Szenario jedoch bullisch. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Nach dem Ausbruch aus dem monatelangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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