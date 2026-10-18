Abu Dhabi hat TAMM Global ins Leben gerufen, ein privates Technologieunternehmen, das gegründet wurde, um die preisgekrönte Technologie hinter TAMM Regierungen weltweit zur Verfügung zu stellen.

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Abu Dhabi Launches TAMM Global to Bring Its AI-Native Government Platform to the World (Photo: AETOSWire)

Damit steht die KI-gestützte Plattform, die 4,7 Millionen Nutzer bedient und als eine der weltweit fortschrittlichsten digitalen Regierungsplattformen gilt, erstmals für internationale Lizenzen und den Einsatz zur Verfügung.

Die Einführung markiert einen bedeutenden Meilenstein in Abu Dhabis Bestreben, die weltweit erste KI-native Regierung zu werden. Sie spiegelt die wachsende internationale Nachfrage nach bewährten Technologien wider, die die digitale Transformation beschleunigen und gleichzeitig die Souveränität, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewährleisten können. Zudem zeigt sie, wie einheimische Innovationen und geistiges Eigentum Chancen schaffen, die weit über die Grenzen Abu Dhabis hinausreichen.

Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Chairman des Department of Government Enablement Abu Dhabi, erklärte: "TAMM wurde in Abu Dhabi aus einem einzigen Grund ins Leben gerufen: um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Heute steht die Plattform Millionen von Nutzern zur Verfügung und ist zu einem festen Bestandteil der Interaktion zwischen Bürgern, Unternehmen und Behörden geworden. Mit TAMM Global bauen wir auf diesem Erfolg auf, indem wir die in Abu Dhabi entwickelten und bewährten Funktionen Behörden zur Verfügung stellen, die bessere Ergebnisse für ihre Bürger erzielen möchten."

Seit seiner Einführung im Jahr 2005 hat sich TAMM zum digitalen Zugangstor zu den Behördendienstleistungen in Abu Dhabi entwickelt. Es vereint mehr als 1.200 Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Sektors und erspart jedem Nutzer jährlich etwa neun Besuche in Behörden wodurch jeder Bürger und jedes Unternehmen jährlich schätzungsweise 12 Stunden Zeit gewinnt. TAMM erreicht derzeit eine Kundenzufriedenheitsrate von 94,5 - ein Anstieg gegenüber den 78 im Jahr 2022, bevor KI in die App integriert wurde. Zudem konnten die Kosten für die Erbringung der Dienstleistungen um 30 gesenkt werden, wobei der Großteil der Einsparungen bereits im ersten Jahr erzielt wurde.

Zu den über TAMM verfügbaren Dienstleistungen gehören die vollständige Gründung eines Unternehmens über die App, einschließlich der Eröffnung eines Geschäftskontos, die Verwaltung von Anlageportfolios, die Verlängerung von Ausweisdokumenten, die Durchführung von Kfz-Zulassungen sowie der Zugang zu einer breiten Palette alltäglicher Behördendienstleistungen. TAMM AutoGov, das 2025 als weltweit erster KI-Beamter vorgestellt wurde, kann proaktiv Lizenzen verlängern, Zahlungen abwickeln und routinemäßige Termine im Gesundheitswesen vereinbaren, ohne dass die Nutzer den Vorgang selbst einleiten müssen.

Über TAMM Global erhalten Behörden Zugang zu der Technologie, dem Betriebsmodell und dem Implementierungs-Know-how, die hinter einer der weltweit fortschrittlichsten digitalen Behördenplattformen stehen. Die Plattform umfasst eine Bibliothek mit vorgefertigten Behördendienstleistungen, Nutzerabläufen und digitalen Funktionen, die an lokale Gesetze, Vorschriften und betriebliche Anforderungen angepasst werden können, wodurch Regierungen eine schnellere Einführung mit geringerer Komplexität bei der Umsetzung ermöglichen.

KI ist in der gesamten Plattform integriert, einschließlich der Dienstsuche, Automatisierung, Entscheidungsunterstützung, Dienstbereitstellung und KI-gestützter Dienstleistungserbringung. Dies ermöglicht es Regierungen, proaktivere, personalisierte und effizientere Nutzererlebnisse anzubieten.

Jede Bereitstellung kann so konfiguriert werden, dass sie die jeweiligen Sprachen, Gesetze und Institutionen der Regierungen berücksichtigt. TAMM Global unterstützt mehrsprachige und souveräne Bereitstellungsmodelle, wodurch Regierungen die volle Kontrolle über ihre Daten, Infrastruktur, Richtlinien und Bürgerdienste behalten und gleichzeitig von bewährter Technologie profitieren können, die bereits in großem Maßstab eingesetzt wird.

Das Unternehmen wird die Plattformarchitektur, die Implementierungsmethoden und das operative Know-how lizenzieren, die es Abu Dhabi ermöglicht haben, TAMM in großem Maßstab aufzubauen und zu betreiben. Durch die Kombination vorgefertigter Funktionen mit bewährten Implementierungsmethoden und Betriebsabläufen, die durch Millionen von Interaktionen in der Praxis verfeinert wurden, kann TAMM Global Regierungen dabei unterstützen, die Einführung zu beschleunigen, ohne eine gleichwertige Plattform von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Als unabhängiges Unternehmen der Privatwirtschaft wird TAMM Global in der Lage sein, direkt mit Regierungen, Organisationen und Institutionen weltweit zusammenzuarbeiten.

Die Innovationen und die Wirkung von TAMM haben internationale Anerkennung gefunden. Im Jahr 2025 wurde es bei den von den Vereinten Nationen unterstützten "World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes" zur weltweit besten E-Government-Initiative gekürt. Im Jahr 2026 gewann es bei den "Gartner Eye on Innovation Awards" in der Kategorie "Regierung" für Europa, den Nahen Osten und Asien.

Quelle: AETOSWire

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