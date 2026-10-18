6 Mrd. US-Dollar Auftragsbestand: Warum FACC, GE Aerospace und MTU jetzt ihre Kapazitäten hochfahren

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Sechs Milliarden US-Dollar Auftragsbestand klingen zunächst nach einem komfortablen Problem. Für FACC entsteht daraus jedoch eine industrielle Herausforderung: Die Aufträge müssen auch produziert werden. Gleichzeitig investieren große Unternehmen entlang der Luftfahrt-Wertschöpfungskette Milliarden in Maschinen, Werke und Lieferketten. GE Aerospace steckt 2026 weitere 1 Mrd. US-Dollar in seine US-Fertigung. MTU Aero Engines erhöhte seine Investitionen in Sachanlagen im ersten Halbjahr um 37%. Und FACC plant bis 2030 rund 350 Mio. Euro für zusätzliche Kapazitäten, Technologien und Standorte.

Die entscheidende Frage der kommenden Jahre lautet deshalb nicht nur, ob Nachfrage vorhanden ist. Die Industrie muss Produktionsraten zuverlässig erhöhen können.

GE Aerospace investiert erneut 1 Mrd. US-Dollar

Die GE Aerospace Inc. (ISIN: US3696043013) zeigt die Größenordnung dieses Hochlaufs. 2026 will der Triebwerkshersteller weitere 1 Mrd. US-Dollar in amerikanische Produktionsstätten und seine Lieferkette investieren. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen eine ähnlich hohe Summe angekündigt.

Die Investitionen sollen unter anderem Triebwerksauslieferungen beschleunigen und die Fertigung wichtiger Komponenten erhöhen. Gleichzeitig plant GE Aerospace in den USA rund 5.000 zusätzliche Einstellungen in Produktion und Entwicklung.

Damit wird sichtbar, dass steigende Bestellungen allein keine zusätzlichen Triebwerke erzeugen. Maschinenkapazitäten, Lieferanten, Fachkräfte und Produktionsprozesse müssen parallel wachsen.

Gerade komplexe Luftfahrtprogramme lassen sich nicht beliebig schnell hochfahren. Neue Kapazität benötigt Investitionen und Zeit.

MTU erhöht die Sachinvestitionen um 37%

Auch die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) investiert stärker. Im ersten Halbjahr 2026 erhöhten sich die Nettoinvestitionen in Sachanlagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37% auf 173 Mio. Euro.

Ein wesentlicher Teil entfällt auf die Erweiterung von Produktionskapazitäten in Deutschland und am US-Standort Fort Worth. Parallel stieg der bereinigte Umsatz im Halbjahr um 13% auf 4,69 Mrd. Euro.

Interessant ist auch hier das Zusammenspiel. Wachstum erzeugt zunächst zusätzlichen Kapitalbedarf. Mehr Maschinen, größere Produktionsflächen und neue Mitarbeiter kosten Geld, bevor sie zusätzlichen Umsatz ermöglichen.

Die Herausforderung besteht deshalb darin, die Kapazität nicht nur schnell, sondern auch wirtschaftlich zu erweitern.

Bei FACC stehen mehr als 6 Mrd. US-Dollar in den Büchern

FACC befindet sich in derselben industriellen Dynamik - auf deutlich kleinerer Unternehmensgröße.

Nach neuen Verträgen und Programmen stieg der langfristige Order Backlog 2025 auf mehr als 6 Mrd. US-Dollar. Damit besitzt FACC eine hohe Visibilität für die kommenden Jahre. Der Auftragsbestand allein ist allerdings noch kein Umsatz und erst recht kein Gewinn.

Die operative Aufgabe lautet jetzt, steigende Produktionsraten zu bewältigen und gleichzeitig die Produktivität zu erhöhen.

Im ersten Halbjahr 2026 zeigte FACC bereits Fortschritte. Der Umsatz stieg um 8,6% auf 526,3 Mio. Euro. Das EBIT legte deutlich stärker um 38% auf 25,3 Mio. Euro zu. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 3,8 auf 4,8%.

Damit beginnt sich das höhere Produktionsvolumen auch stärker im Ergebnis bemerkbar zu machen.

350 Mio. Euro machen aus dem Auftragsbuch Produktionskapazität

Um die nächsten Wachstumsschritte zu ermöglichen, will FACC bis 2030 rund 350 Mio. Euro investieren.

Besonders sichtbar wird das am neuen Hightech-Werk in St. Martin im Innkreis. Rund 120 Mio. Euro sollen dort in zusätzliche Kapazitäten für großflächige Strukturbauteile fließen. FACC will die bestehende Aerostructures-Kapazität am Standort verdoppeln.

Parallel wächst das internationale Netzwerk. Im kroatischen Jakovlje hat FACC die Produktionsfläche bereits verdreifacht. Auch in Indien werden zusätzliche Composite-Kapazitäten aufgebaut.

Hinzu kommen Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung. Im ersten Halbjahr 2026 flossen allein 6 Mio. Euro in diese Bereiche.

Das Ziel dahinter ist entscheidend: Wachstum darf nicht ausschließlich durch mehr Fläche und mehr Mitarbeiter entstehen. Produktivität und Automatisierung müssen ebenfalls steigen.

Sechs Milliarden US-Dollar sind erst der Anfang der Rechnung

GE Aerospace investiert eine Milliarde US-Dollar, um Auslieferungen und Teileproduktion zu erhöhen. MTU steckt mehr Kapital in seine Standorte. FACC baut Werke aus und automatisiert zusätzliche Prozesse.

Die Unternehmen sind unterschiedlich positioniert und stehen nicht deshalb gemeinsam in diesem Artikel, weil sie dieselben Produkte herstellen. Sie zeigen dieselbe industrielle Herausforderung aus verschiedenen Blickwinkeln.

Der Luftfahrtmarkt besitzt derzeit große Auftragsbestände. Der Engpass verschiebt sich dadurch zunehmend von der Nachfrage zur Umsetzung.

Für FACC ist das besonders relevant. Mehr als 6 Mrd. US-Dollar Order Backlog bieten langfristige Planungssicherheit. Wirtschaftlich wertvoll wird dieser Bestand aber erst, wenn Bauteile pünktlich, effizient und mit steigender Profitabilität ausgeliefert werden.

Genau deshalb dürfte die nächste Phase der FACC-Story weniger vom Einsammeln neuer Aufträge allein geprägt sein. Der entscheidende Hebel liegt nun in der Fabrik: Kapazität aufbauen, Prozesse automatisieren und aus einem Rekordauftragsbestand Schritt für Schritt Umsatz, Ergebnis und Cashflow machen.

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Quellen



FACC - Order Backlog von mehr als 6 Mrd. US-Dollar

FACC - Neuaufträge und Order Backlog

FACC - Halbjahreszahlen und Investitionen 2026

FACC - erstes Halbjahr 2026

FACC - Finanzierung und 350-Mio.-Euro-Investitionsprogramm

FACC - nächste Wachstumsphase

GE Aerospace - 1 Mrd. US-Dollar für US-Produktion

GE Aerospace - Manufacturing Investment 2026

MTU Aero Engines - erstes Halbjahr 2026

MTU Aero Engines - H1 2026

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