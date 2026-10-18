Der Rückzug aus KI-Aktien entwickelt sich zu einer breiteren Rotation: Anleger bevorzugen Software, Gesundheit und Basiskonsum gegenüber den bekannten K.I-Titeln. Am Donnerstag hielten diese Käufe die großen US-Indizes vergleichsweise stabil, obwohl Halbleiter erneut unter Druck standen. Auch Staatsanleihen profitieren von der Suche nach Sicherheit. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel auf rund 5,06 Prozent, obwohl die Inflationsdaten zuletzt eher für weitere Zinsanhebungen sprachen. Unser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research