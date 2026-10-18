München (ots) -Neue Intrigen und offene Rechnungen! Ab Dienstag, 20. Oktober 2026, geht das Machtspiel "The Power" auf Joyn in die zweite Runde. "Das ist einfach ein geisteskrankes Format", findet Lou Savage. Seine Frau Lisha Savage hat bereits einen Plan: "Du krallst dir die Typen, ich krall mir die Frauen und dann spielen wir sie alle gegeneinander aus." Franzi Temme gibt sich kampflustig: "Ich bin dabei, weil ich endlich mal offiziell lügen darf. Mein Opa hat mir früher Schach beigebracht - und der eine oder andere Bauer wird hier fallen." Und Influencerin Laura Peuker weiß: "Hier lügt jeder! Wer hat schließlich nicht gerne die Macht?"Neben Lisha und Lou Savage, Franzi Temme und Laura Peuker treten auch Serkan Yavuz, Cecilia Asoro, Narumol David, Joey Heindle, Kevin Schäfer, Marc Terenzi, Joshi Josh, Ricarda Raatz, Simon Tulgar, Lucas Cordalis und Iris Katzenberger bei "The Power" zum psychologischen Machtspiel in Thailand an.Offene Rechnungen. Neue Allianzen. Wer verbündet sich mit wem?Um im Spiel weit zu kommen, gilt es, kluge Bündnisse zu schmieden. Doch schon beim Einzug erweist sich das Promi-Gefüge als explosives Pulverfass. Joey Heindle hat mit Marc Terenzi noch eine Rechnung offen: "Im letzten Format hat er mich rausgeschmissen. Karma is a bitch, digga." Cecilia Asoro warnt prompt vor Mitstreiterin Ricarda Raatz: "Die größte Lügnerin, die ich kenne. Die lacht dir ins Gesicht und sticht dir ein Messer in den Rücken." Kevin Schäfer sorgt beim Einzug für Gesprächsstoff. Gegenüber seinen Mitstreiterinnen lässt er fallen: "Nach der 'Promi Big Brother'-Aftershowparty letztes Jahr habe ich Marc [Terenzi] mit nach Hause genommen." Wird die gemeinsame Vergangenheit zum Vorteil oder zur Belastung im Machtspiel?Unter den wachsamen Augen von Spielleiterin Delta zieht in jeder Runde ein geheimer Power Player im Verborgenen die Fäden. Wer die Machtperson enttarnt, rettet sich - wer selbst als Power Player auffliegt, ist raus.Produziert wird "The Power" von Redseven Entertainment im Auftrag von Joyn."The Power" - die zweite Staffel, 50 Folgen ab Dienstag, 20. Oktober 2026 kostenlos auf Joyn und immer dienstags und mittwochs, um 22:30 Uhr, auf ProSiebenEinzel- und Gruppenfotos finden Sie im "The Power"-Pressefolder.Pressekontakt:Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1129Lisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@ProSiebenSat1.comJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6373177