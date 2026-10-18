Der Aktienkurs der Vonovia kennt nur die Richtung nach unten. Am Berliner Wohnungsmarkt ist der Sozialismus nicht erst seit September angekommen. Mietern nützt all dies wenig - im Gegenteil. Das entscheidende Thema bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin war bekanntlich die Wohnungsfrage. Die linksradikale Partei die Linke suggeriert, dass die Mieten in Berlin zu hoch seien und hat als Feind all jene auserkoren, die in Berlin Wohnraum zur Verfügung stellen. Die Konzerne Vonovia respektive Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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