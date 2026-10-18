Paris - Nach einem landesweiten Protesttag mit beispiellosen Ausschreitungen und Plünderungen hat Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu ein «entsetzliches Ausmass an Gewalt» angeprangert. Es seien 150 Polizisten verletzt und rund 1.200 Menschen festgenommen worden. Am Rande der Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten, an denen sich Hunderttausende beteiligten, kam es in vielen Städten zu Gewalt, Plünderungen und Sachbeschädigungen mit Schäden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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