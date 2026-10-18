Bern - Das Kandidatenkarussell für die Nachfolge des per Ende Jahr zurücktretenden Bundesrats Guy Parmelin dreht sich. Für die Wahl am 9. Dezember kursieren zahlreiche Namen. Ein Überblick: Wie ist die Ausgangslage? In der Wintersession wird das Parlament am 9. Dezember einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den scheidenden Bundesrat Guy Parmelin wählen. Die SVP beansprucht den frei werdenden Sitz für sich. Nominiert fürs offizielle «Ticket» ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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