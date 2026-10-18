EQS-News: UEG Week 2026 / Schlagwort(e): Miscellaneous

UEG gründet neuen Patientenvertreterbeirat, um die Stimme der Patienten im Bereich der Verdauungsgesundheit zu stärken



18.10.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



United European Gastroenterology (UEG) hat heute ihren neuen Patient Representatives Advisory Board (PRAB) ins Leben gerufen und damit eine eigene Plattform geschaffen, um die Perspektiven der Patienten in ihre Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und ihre umfassenderen Bemühungen zur Verbesserung der Verdauungsgesundheit in ganz Europa einzubinden. BARCELONA, Spanien, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der PRAB wurde auf der UEG Week 2026 in Barcelona ins Leben gerufen und markiert den nächsten Schritt im Engagement der UEG, die Rolle von Menschen mit Verdauungskrankheiten in ihrer Arbeit zu stärken. Die Einführung baut auf der Zusammenarbeit der UEG mit Patientenorganisationen auf, darunter der Digestive Health Roundtable 2025 und sein Manifest, in dem gefordert wird, Patienten als Mitgestalter von Politik, Forschung und Versorgung im Bereich der Verdauungsgesundheit anzuerkennen. Als strukturiertes und unabhängiges Beratungsgremium wird der PRAB patientenorientierte Beiträge zu den Aktivitäten der UEG im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und, soweit relevant, zu ihrer weiteren Arbeit leisten. Durch die Schaffung einer formalen Schnittstelle zwischen UEG und der europäischen Patientengemeinschaft sollen gemeinsame Herausforderungen bei Verdauungskrankheiten identifiziert und die Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen gestärkt werden. Professor Joost PH Drenth, Präsident der UEG, sagte: "Wenn wir die Verdauungsgesundheit auf eine Weise verbessern wollen, die wirklich auf die Bedürfnisse der Patienten eingeht, müssen ihre Perspektiven von Anfang an Teil des Gesprächs sein." Der Patientenbeirat bietet uns eine gezielte Möglichkeit, zuzuhören, zu lernen und zusammenzuarbeiten und trägt so dazu bei, dass die Stimme der Patienten unsere Prioritäten und unsere weitere Arbeit beeinflusst." Der PRAB wurde offiziell im Rahmen des Digestive Health Roundtable 2026 ins Leben gerufen, bei dem Patientenvertreter gemeinsam mit Klinikern, Forschern und Interessengruppen erörterten, wie die Perspektive der Patienten in die Forschung zur Verdauungsgesundheit einbezogen werden kann. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen patientenberichtete Ergebnisparameter (PROMs), die Einbindung in den gesamten Forschungslebenszyklus und die Entwicklung eines praktischen Instrumentariums. "Wir freuen uns sehr über die Einrichtung des UEG-Patientenvertreterbeirats, der uns eine eigene Plattform bietet, um sicherzustellen, dass die Perspektiven der Patienten sinnvoll in unsere Öffentlichkeitsarbeit einfließen", sagte Professor Alexander Hann, Vorsitzender der UEG-Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit. In einer gemeinsamen Erklärung sagten Patientenvertreter von AOECS, DiCE, ECPO, ELPA, EOS Network, IFCCA, ILCM und PCE: "Das PRAB schafft einen formalen Raum für Patienten und Patientenorganisationen, um ihre Perspektiven direkt in die Arbeit von UEG einzubringen." Durch die Zusammenarbeit im Bereich der Verdauungskrankheiten können wir gemeinsame Herausforderungen identifizieren, die Kooperation stärken und dazu beitragen, dass Interessenvertretung und Aktivitäten die Prioritäten und Erfahrungen der Menschen widerspiegeln, denen sie dienen sollen." View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ueg-grundet-neuen-patientenvertreterbeirat-um-die-stimme-der-patienten-im-bereich-der-verdauungsgesundheit-zu-starken-302908984.html



18.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News