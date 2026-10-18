Bei der Vonovia-Aktie braucht man offensichtlich eine gewisse Leidensfähigkeit. Anfang Oktober hat sie ein neues 52-Wochen-Tief bei 16,18 € markiert, aktuell scheint sie sich zu berappeln. Ist sie jetzt endlich billig genug, um sie guten Gewissens zu kaufen? Operativ läuft es ordentlich Beim Blick auf die Kursentwicklung könnte man meinen, es sehe düster aus bei der Vonovia-Aktie. Doch im Immobilien-Konzern läuft es gar nicht so schlecht, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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