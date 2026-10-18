Dresden - Zum Abschluss des achten Spieltags der 2. Bundesliga hat Dynamo Dresden 2:0 gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen.



Bereits in der 9. Minute brachte Niklas Hauptmann die Gastgeber per Strafstoß in Führung. Der Elfmeter wurde nach einem Foul von Tobias Müller an Nicolai Rapp verhängt. Dabei hatten die Gäste aus Magdeburg eigentlich stark begonnen, aus ihren Chancen in den ersten Minuten sprang allerdings nichts Zählbares heraus.



In der zweiten Halbzeit versuchte Magdeburg, den Druck zu erhöhen, fand jedoch keine Mittel gegen die kompakte Defensive der Dresdner. Die Gastgeber nutzten dagegen in der 50. Minute ihre nächste Chance und erhöhten durch einen Treffer von Simon Straudi. Danach verteidigten die Hausherren ihre Führung bis zum Schlusspfiff, wobei sie sogar noch mehrere gute Chancen liegen ließen.



Durch ihren zweiten Saisonsieg verlassen die Sachsen die Abstiegsränge und rücken auf den elften Rang vor, während die Magdeburger auf dem sechsten Platz stehen. Für Dynamo geht es am kommenden Sonntag in Kiel weiter, die Sachsen-Anhalter sind am Tag zuvor zu Hause gegen Karlsruhe gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 4:0, Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück 2:1.





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