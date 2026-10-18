Elon Musk nimmt mit SpaceX einen neuen Milliardenmarkt ins Visier und könnte damit die amerikanische Telekommunikationsbranche auf den Kopf stellen. Mit Starlink Mobile will der Unternehmer etablierten Mobilfunkriesen wie Verizon, AT&T und T-Mobile Konkurrenz machen. Analysten rechnen dafür mit Investitionen von mehr als 80 Milliarden Dollar. Während SpaceX seine Expansion vorantreibt, wachsen allerdings die Zweifel, ob Musks ambitionierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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