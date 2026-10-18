Schkeuditz - Die Nordpiste am Flughafen Leipzig/Halle ist nach einem Sicherheitsvorfall am Sonntagnachmittag wieder für den Flugbetrieb freigegeben worden.



Das teilte die Bundespolizeiinspektion Leipzig mit. Am Flughafen Leipzig/Halle war eine Beschädigung am Sicherheitszaun festgestellt worden, die zu Einschränkungen im Flugbetrieb geführt hatte. Nach Polizeiangaben wurde die Nordpiste gesperrt, während der Flugbetrieb auf der Südpiste fortgesetzt werden konnte.



Am späten Samstagabend war gegen 23:00 Uhr die Beschädigung am Sicherheitszaun des Flughafengeländes bemerkt worden. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass unberechtigte Personen oder verdächtige Gegenstände auf das Gelände gelangt waren, sicherten Einsatzkräfte der Bundespolizei gemeinsam mit der Polizeidirektion Leipzig das betroffene Areal. In besonders gefährdeten Bereichen gab es bereits während der Nacht erste Durchsuchungen; dabei wurden weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände festgestellt.



Mit Einbruch des Tageslichtes begannen ab 08:30 Uhr umfangreiche Durchsuchungen, an denen Einsatzkräfte, ein Polizeihubschrauber und Drohnentechnik der Bundespolizei beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass der Zaun mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Fahrzeug durchbrochen wurde. Die Ermittlungen hat die Polizeidirektion Leipzig übernommen; sie ermittle "in alle Richtungen".





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