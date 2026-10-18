Leverkusen - Bayer Leverkusen hat am sechsten Spieltag der Bundesliga einen knappen 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg errungen.



Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer der Gäste. In der 14. Minute nutzte Derry Scherhant eine Vorlage von Treu und Beste, um den Ball durch die Beine von Flekken ins Tor zu befördern. Doch die Antwort der Leverkusener ließ nicht lange auf sich warten. Ibrahim Maza glich in der 19. Minute aus, nachdem er eine Kombination über Diaby und Schick erfolgreich abschloss.



In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften Chancen hatten, die Führung zu übernehmen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als Patrik Schick nach einer Vorlage von Maza aus kurzer Distanz zum 2:1 traf. Mit diesem Tor stellte Schick zudem einen Vereinsrekord auf, indem er an den ersten sechs Spieltagen der Saison traf.



Freiburg versuchte in der Schlussphase, den Ausgleich zu erzielen, doch die Leverkusener Defensive hielt stand. Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte auf beiden Seiten blieb es beim knappen Sieg für die Gastgeber. Die Werkself konnte damit ihre Siegesserie fortsetzen und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten.



Der SC Freiburg, der als ungeschlagener Spitzenreiter in den Spieltag gegangen war, musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Trotz der Niederlage bleibt das Team von Julian Schuster in der oberen Spitzengruppe und wird in den kommenden Spielen versuchen, an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen.





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