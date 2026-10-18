XRP gerät nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch zunehmend unter Druck und notiert aktuell bei 1,2755 US$. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der Ausbildung einer bullischen Flagge einen weiteren Aufwärtsimpuls mit einem möglichen Kurspotenzial von rund +50% favorisiert. Doch statt des erhofften Befreiungsschlags erfolgte die Auflösung der Formation nach unten. Seither hat XRP deutlich an Boden verloren und steht nun unmittelbar an der entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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