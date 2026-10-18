Der Bitcoin zeigt sich trotz des schwierigen Marktumfelds bislang erstaunlich robust. In meiner Analyse vom vergangenen Sonntag hatte ich nach dem erwarteten Pullback an die Ausbruchszone um 82.290 US$ eine erneute Aufwärtsbewegung favorisiert. Doch die Käufer konnten sich nicht nachhaltig durchsetzen und inzwischen notiert die Kryptowährung bei 81.080 US$. Besonders kritisch: Der jüngste Wochenschluss erfolgte nahezu am unteren Ende der Handelsspanne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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